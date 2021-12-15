Не изменяя традиции: в Одессе пройдет праздничный парад троллейбусов

В день святого Николая, 19 декабря, когда официально начинаются новогодние торжества, в Одессе состоится ставший уже традиционным парад троллейбусов.
Как рассказал заместитель городского головы Одессы Дмитрий Жеман, в этот день на улицы города выедут яркие, нарядные и в иллюминации троллейбусы.
“Эту будет очередной парад нашей коммунальной техники, парад подвижного состава, который организовывается силам КП “Одесгорэлектротранс”,
– сказал вице-мэр.
Всех одесситов, желающих посмотреть на красочное действо и даже поучаствовать в нем, приглашают в ближайшее воскресенье, 19 декабря, на улицу Инглези – конечную остановку маршрутов троллейбусов №9 и №10.
Парад стартует в 19:00.
Об одесских парадах троллейбусов прошлых лет:
- Парад троллейбусов в Одессе впервые прошел без пассажиров (видео);
- Яркой кавалькадой по вечерней Одессе проехались светящиеся троллейбусы (видео);
- По улицам Одессы прошла колонна “нарядных” троллейбусов (фото, видео).