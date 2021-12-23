На Думской площади одесситы протестовали против закрытия пешеходного центра

Городские власти объяснили закрытие пешеходного центра погодными условиями и пообещали вернуть его ближайшей весной.

Одесситы выступили против закрытия пешеходного центра

Но выйдя этим морозным днем к мэрии с протестом, одесситы заодно продемонстрировали, что пешеходный центр актуален круглый год и плохая погода далеко не всех горожан заставит оставаться дома или прятаться в автомобиле.

Кроме того, сторонники пешеходного центра акцентировали внимание на том, что отсутствие автомобилей на улицах не только позволяет пешеходам свободно гулять и любоваться Одессой, но также делает воздух чище и снижает шумовую нагрузку на окружающую среду.

Напомним, что уже в минувшие выходные автомобили свободно проезжали в центр Одессы, где ранее была пешеходная зона. При этом знаки, запрещающие машина передвигаться по улицам пешеходной зоны остались на месте.

Это привело к таким опасным ситуациям, когда на проезжей части одновременно находились и пешеходы, и автомобили, при этом каждый считал, что прав он, а правила нарушает другой человек.

Чиновник пообещал, что весной пешеходный центр вернут

При этом вице-мер Сергей Тетюхин, комментируя решение горисполкома от казаться от пешеходной зоны, пообещал, что ее вернут уже ближайшей весной. И даже усовершенствуют, сделав для автомобилей, которым разрешен въезд, автоматические пропускные пункты. Это исключит человеческий фактор и конфликты в таких местах, еще более снизив число машин в пешеходном центре.

Ранее мы писали, что о Одессе предложили закрыть на зиму пешеходный центр. В дальнейшем информацию подтвердил депутат городского совета Петр Обухов.

Напомним, что впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года. Мы подробно рассказывали, как это происходило.

Правда, сначала водители не понимали, или не хотели понимать, и проект чуть не завершился неудачей, но в итоге ситуация выправилась и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.

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Фото Cуспільне Одеса; видео Одесского городского совета