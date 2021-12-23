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На Думской площади одесситы протестовали против закрытия пешеходного центра

На Думской площади одесситы протестовали против закрытия пешеходного центра

Днем 23 декабря перед одесской мэрией прошла акция протеста против закрытия пешеходной зоны выходного дня в центре Одессы.

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Городские власти объяснили закрытие пешеходного центра погодными условиями и пообещали вернуть его ближайшей весной.

Одесситы выступили против закрытия пешеходного центра

Но выйдя этим морозным днем к мэрии с протестом, одесситы заодно продемонстрировали, что пешеходный центр актуален круглый год и плохая погода далеко не всех горожан заставит оставаться дома или прятаться в автомобиле.

Кроме того, сторонники пешеходного центра акцентировали внимание на том, что отсутствие автомобилей на улицах не только позволяет пешеходам свободно гулять и любоваться Одессой, но также делает воздух чище и снижает шумовую нагрузку на окружающую среду.

 

Напомним, что уже в минувшие выходные автомобили свободно проезжали в центр Одессы, где ранее была пешеходная зона. При этом знаки, запрещающие машина передвигаться по улицам пешеходной зоны остались на месте.

 

Это привело к таким опасным ситуациям, когда на проезжей части одновременно находились и пешеходы, и автомобили, при этом каждый считал, что прав он, а правила нарушает другой человек.

Чиновник пообещал, что весной пешеходный центр вернут

При этом вице-мер Сергей Тетюхин, комментируя решение горисполкома от казаться от пешеходной зоны, пообещал, что ее вернут уже ближайшей весной. И даже усовершенствуют, сделав для автомобилей, которым разрешен въезд, автоматические пропускные пункты. Это исключит человеческий фактор и конфликты в таких местах, еще более снизив число машин в пешеходном центре.

Ранее мы писали, что о Одессе предложили закрыть на зиму пешеходный центр. В дальнейшем информацию подтвердил депутат городского совета Петр Обухов.

Напомним, что впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года. Мы подробно рассказывали, как это происходило.

Правда, сначала водители не понимали, или не хотели понимать, и проект чуть не завершился неудачей, но в итоге ситуация выправилась и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.

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Фото Cуспільне Одеса; видео Одесского городского совета

 

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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