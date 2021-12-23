Новости Одессы и Одесской области

Бункер на Даче Ковалевского: одесский историк рассказал об уникальном объекте

Бункер на Даче Ковалевского: одесский историк рассказал об уникальном объекте

«Уникальное инженерное сооружение заслуживает музеефикации и сохранения, как часть разветвленной системы подземных оборонительных сооружений довоенной Одессы», — так сообщает о этом бункере доктор исторических наук, доцент, ректор Южноукраинского национального педагогического университета (ЮНПУ) имени К. Д. Ушинского Андрей Красножон.

В Одессе обнаружен бетонный бункер времен Второй мировой

Подписаться

Историк рассказывает, что на территории оздоровительного лагеря «Буревестник» ЮНПУ, а это Дача Ковалевского, 125, сохранился уникальный военно-исторический объект — бетонный бункер (вероятнее всего, командного пункта) 411-й батареи береговой обороны 1930-х годов. Он также приводит на своей странице в Facebook фотографии этого объекта.

«В отличие от объектов самой батареи, взорванных красными осенью 1941-го при отступлении из Одессы, бункер в «Буревестнике» сохранился нетронутым. В этом его музейная, историческая уникальность и привлекательность. При посещении лагеря на днях, с интересом спустился в бункер с нашими сотрудниками. Под землей организована система из нескольких просторных помещений, санузел, туалет, выход на нижний ярус, остатки вентиляционной системы… Неподалеку, на краю морского обрыва — остатки бетонной ячейки/укрытия для наводчика артиллерии и штольня, соединяющая через подземный ход береговой пункт с основной территорией батареи, расположенной в километре с напольной стороны», — пишет Андрей Красножон.

Читайте также: Одесский историк стал ректором педагогического университета

«Если удастся сохранить этот одесский объект, будет круто»

В комментариях под постом историка одессит Максим Вдовенко дополнил информацию:

«Я когда-то изучал батарею. КП и штольню (потерну) прошел полностью, включая заводненную часть, до самого конца под артблоком №3… КП взорвали частично, там нет части перекрытия между уровнями и нет стены помещения коммутатора. Как раз в этом месте находился пост управления огнем с ПУС «Баррикада», это что-то вроде аналогового компьютера. Это помещение и взорвали. Если сохраните КП, будет очень круто. Я опасался, что территория уйдет под высотки и объект уничтожат. Под ячейкой наводчика артиллерии вы, вероятно, имеете ввиду дальномерный пост, он стоял отдельно от КП. Там была рубка дальномера… А на самом КП была бронерубка, оснащенная визиром батарейного командира ВБК-1. От нее осталась нижняя часть с остатками броневых плит».

Еще новости Одессы об Андрее Красножоне:

Фото — ФБ-страница Андрея Красножона.

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить