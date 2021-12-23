Бункер на Даче Ковалевского: одесский историк рассказал об уникальном объекте

В Одессе обнаружен бетонный бункер времен Второй мировой

Историк рассказывает, что на территории оздоровительного лагеря «Буревестник» ЮНПУ, а это Дача Ковалевского, 125, сохранился уникальный военно-исторический объект — бетонный бункер (вероятнее всего, командного пункта) 411-й батареи береговой обороны 1930-х годов. Он также приводит на своей странице в Facebook фотографии этого объекта.

«В отличие от объектов самой батареи, взорванных красными осенью 1941-го при отступлении из Одессы, бункер в «Буревестнике» сохранился нетронутым. В этом его музейная, историческая уникальность и привлекательность. При посещении лагеря на днях, с интересом спустился в бункер с нашими сотрудниками. Под землей организована система из нескольких просторных помещений, санузел, туалет, выход на нижний ярус, остатки вентиляционной системы… Неподалеку, на краю морского обрыва — остатки бетонной ячейки/укрытия для наводчика артиллерии и штольня, соединяющая через подземный ход береговой пункт с основной территорией батареи, расположенной в километре с напольной стороны», — пишет Андрей Красножон.

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«Если удастся сохранить этот одесский объект, будет круто»

В комментариях под постом историка одессит Максим Вдовенко дополнил информацию:

«Я когда-то изучал батарею. КП и штольню (потерну) прошел полностью, включая заводненную часть, до самого конца под артблоком №3… КП взорвали частично, там нет части перекрытия между уровнями и нет стены помещения коммутатора. Как раз в этом месте находился пост управления огнем с ПУС «Баррикада», это что-то вроде аналогового компьютера. Это помещение и взорвали. Если сохраните КП, будет очень круто. Я опасался, что территория уйдет под высотки и объект уничтожат. Под ячейкой наводчика артиллерии вы, вероятно, имеете ввиду дальномерный пост, он стоял отдельно от КП. Там была рубка дальномера… А на самом КП была бронерубка, оснащенная визиром батарейного командира ВБК-1. От нее осталась нижняя часть с остатками броневых плит».

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Фото — ФБ-страница Андрея Красножона.