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«На одесской волне»: Знаменитый одессит выпустил новую книгу о любимом городе

«На одесской волне»: Знаменитый одессит выпустил новую книгу о любимом городе

Писатель и историк, член Всемирного клуба одесситов, Михаил Пойзнер издал новую книгу. Называется она «На одесской волне» и собрала в себе рассказы о Южной пальмире и одесситах.

Почетный гражданин Одессы написал новую книгу

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О том, что еще одной прекрасной книгой об Одессе стало больше, сообщили во Всемирном клубе одесситов.

В публикации на страничке клуба в Фэйсбук сказано:

На страницах книги Михаила Пойзнера оживает неповторимая Одесса — город-легенда, город со своим восприятием окружающего мира, со своими, присущими только ему ценностями.

Здесь еще живут люди с поразительным «одесским штрих-кодом», еще слышны мелодии этого Вечного Города у Черного моря.

Краевед и писатель Олег Губарь (слева) и автор книги Михаил Пойзнер (справа)

А вице-мэр Одессы Павел Вугельман так высказался о новой книге Михаила Пойзнера:

 Прекрасное послевкусие от душевных, по-одесски смешных и интересных рассказов. Нахожусь под впечатлением от того, какие люди жили и живут в Одессе!

О Михаиле Пойзнере

Михаилу Пойзнеру 72 года. Он является почётным гражданином Одессы, ученым, писателем, исследователем, коллекционером.

Михаил Борисович — автор 32 изобретений, более 150 научных работ; автор книг по краеведению, истории флота, др., в т.ч. «Оккупация. Одесса.1941–1944», «Корабли моей памяти», «Одесские песни с биографиями» и других.

Будучи известным коллекционером, экспонатами своих коллекций охотно помогает авторам книг по истории Одессы, составителям музейных экспозиций.

Его лекция во Всемирном клубе одесситов вызывают огромный живой интерес. Много лет Михаил Борисович член историко-топонимической комиссии Одесского городского совета. За его плечами — инициатива и установка памятных досок выдающимся одесситам, среди которых Ефим Березин, Александр Козачинский, Модест Табачников и многие другие.

Ранее «Одесская Жизнь» рассказавала о новой книге краеведа Дмитрия Жданова «Трамвайные истории Одессы». Издание рассказывает о развитии одесских трамваев от конки до электрических сетей. А также какими были трамвайные билеты прошлог, как выглядели старинные рельсы, по которым двигалась конка, паровой трамвай «Ванька головатый», а потом и электрические вагоны? Что такое «бельгийские остановки» и чем они ценны для Одессы сегодня?

Читайте также о презентации в Одессе сборника стихотворений Александра Ройтбурда с иллюстрациями Сергея Жадана.

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Фото Павла Вугельмана

 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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