Новости Одессы и Одесской области

В Одессе отменили пешеходный центр

В Одессе отменили пешеходный центр

23 декабря исполком Одесского городского совета до 4 марта 2022 прекратил действие пешеходной зоны в центре города в выходные и праздничные дни.

Подписаться

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Так, движение транспорта возобновили по:

  • ул. Дерибасовской (на участке между ул. Пушкинской и ул. Екатерининской);
  • ул. Екатерининской (на участке от ул. Греческой до Приморского бульвара);
  • Екатерининской площади;
  • переулку Чайковского;
  • Воронцовском переулк;
  • ул. Ланжероновской;
  • ул. Ришельевской (на участке от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);
  • ул. Пушкинской (на участке от ул. Дерибасовской до пер. Чайковского);
  • ул. Гаванной.

По словам заместителя Одесского городского головы Сергея Тетюхина, самая большая пешеходная зона в Украине начала действовать с июня 2021 в выходные и праздничные дни.

Это новый проект. Мы достаточно внимательно отнеслись к его организации и сбору мнений. В осенне-зимний период мы проводили повторный опрос среди населения и предпринимателей. В ответ получили пожелание, чтобы действие пешеходного центра на период зимы было прекращено. А мы это время используем для того чтобы продумать автоматизированную систему пропуска,

– рассказал Тетюхин.

Напомним, что сегодня перед стенами одесской мэрии прошла акция протеста одесситов, не согласных с решения закрыть на зиму пешеходный центр в Одессе.

Ранее мы писали, что о Одессе предложили закрыть на зиму пешеходный центр. В дальнейшем информацию подтвердил депутат городского совета Петр Обухов.

Напомним, что впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года. Мы подробно рассказывали, как это происходило.

Правда, сначала водители не понимали, или не хотели понимать, и проект чуть не завершился неудачей, но в итоге ситуация выправилась и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.

Еще новости Одессы на тему пешеходного центра:

Источник: Суспільне Одеса 

Видео Одесского городского совета

 

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Сообщать о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции
Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2021, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить