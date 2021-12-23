В Одессе отменили пешеходный центр

23 декабря исполком Одесского городского совета до 4 марта 2022 прекратил действие пешеходной зоны в центре города в выходные и праздничные дни.
Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.
Так, движение транспорта возобновили по:
- ул. Дерибасовской (на участке между ул. Пушкинской и ул. Екатерининской);
- ул. Екатерининской (на участке от ул. Греческой до Приморского бульвара);
- Екатерининской площади;
- переулку Чайковского;
- Воронцовском переулк;
- ул. Ланжероновской;
- ул. Ришельевской (на участке от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);
- ул. Пушкинской (на участке от ул. Дерибасовской до пер. Чайковского);
- ул. Гаванной.
По словам заместителя Одесского городского головы Сергея Тетюхина, самая большая пешеходная зона в Украине начала действовать с июня 2021 в выходные и праздничные дни.
Это новый проект. Мы достаточно внимательно отнеслись к его организации и сбору мнений. В осенне-зимний период мы проводили повторный опрос среди населения и предпринимателей. В ответ получили пожелание, чтобы действие пешеходного центра на период зимы было прекращено. А мы это время используем для того чтобы продумать автоматизированную систему пропуска,
– рассказал Тетюхин.
Напомним, что сегодня перед стенами одесской мэрии прошла акция протеста одесситов, не согласных с решения закрыть на зиму пешеходный центр в Одессе.
Ранее мы писали, что о Одессе предложили закрыть на зиму пешеходный центр. В дальнейшем информацию подтвердил депутат городского совета Петр Обухов.
Напомним, что впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года. Мы подробно рассказывали, как это происходило.
Правда, сначала водители не понимали, или не хотели понимать, и проект чуть не завершился неудачей, но в итоге ситуация выправилась и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.
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Источник: Суспільне Одеса
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