В Одессе отменили пешеходный центр

23 декабря исполком Одесского городского совета до 4 марта 2022 прекратил действие пешеходной зоны в центре города в выходные и праздничные дни.

Об этом сообщили в пресс-службе одесской мэрии.

Так, движение транспорта возобновили по:

ул. Дерибасовской (на участке между ул. Пушкинской и ул. Екатерининской);

ул. Екатерининской (на участке от ул. Греческой до Приморского бульвара);

Екатерининской площади;

переулку Чайковского;

Воронцовском переулк;

ул. Ланжероновской;

ул. Ришельевской (на участке от ул. Греческой до ул. Ланжероновской);

ул. Пушкинской (на участке от ул. Дерибасовской до пер. Чайковского);

ул. Гаванной.

По словам заместителя Одесского городского головы Сергея Тетюхина, самая большая пешеходная зона в Украине начала действовать с июня 2021 в выходные и праздничные дни.

Это новый проект. Мы достаточно внимательно отнеслись к его организации и сбору мнений. В осенне-зимний период мы проводили повторный опрос среди населения и предпринимателей. В ответ получили пожелание, чтобы действие пешеходного центра на период зимы было прекращено. А мы это время используем для того чтобы продумать автоматизированную систему пропуска,

– рассказал Тетюхин.

Напомним, что сегодня перед стенами одесской мэрии прошла акция протеста одесситов, не согласных с решения закрыть на зиму пешеходный центр в Одессе.

Ранее мы писали, что о Одессе предложили закрыть на зиму пешеходный центр. В дальнейшем информацию подтвердил депутат городского совета Петр Обухов.

Напомним, что впервые центральная часть Одессы стала на выходные пешеходной зоной 4 июня 2021 года. Мы подробно рассказывали, как это происходило.

Правда, сначала водители не понимали, или не хотели понимать, и проект чуть не завершился неудачей, но в итоге ситуация выправилась и Одесса получила полноценный пешеходный центр на выходные.

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Источник: Суспільне Одеса

Видео Одесского городского совета