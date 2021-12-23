Одесситы перекрыли улицу Малиновского из-за высоких цен на электроэнергию

В Одессе продолжается серия перекрытий дорог жильцами новостроек, которые вынуждены платить за свет по промышленному тарифу. А это до 5 раз больше, чем потребительские 1,68 грн/кВт.

В Одессе протестующие перекрыли улицу Малиновского

Утром 23 декабря жильцы ЖК «Эталон» перекрыли улицу Малиновского, что их просьбы перевести дом на потребительские тарифы были наконец услышаны городскими властями и компанией ДТЭК «Одесские энергосети».

Люди заранее предупредили одесситов о своей акции в соцсетях и попросили спланировать маршруты в обход улицы Малиновского.

Так как перекрытие дорог – это уголовно наказуемое преступление, жители «Эталона» используют проверенный лайфхак все протестующих таким образом: они просто ходят без остановки по пешеходному переходу от одного края дороги к другому и обратно.

С существующим тарифом жители ЖК «Эталон» вынуждены в месяц платить, по их заявлениям, не менее 3 тыс грн в месяц.

Одесситы уверены, что ДТЭК специально завышает тарифы

Как правило, такие ситуации возникают из-за того, что ДТЭК специально завышение технических требований для подключения домов к потребительским тарифам на свет, которые не могут выполнить ни заказчик и исполнитель строительства, ни ОСББ, ни местные органы самоуправления.

Против таких действий энергетиков выступили одесские общественники, которые направили заявление в НКРЭ с требованием разобраться в законности действий ДТЭК, и пр необходимости привлечь монополиста к ответственности.

Напомним, что совсем недавно жители нескольких домов по улице Сахарова перекрывали улицу Семена Палия.

В этом случае помочь обещала мэрия.