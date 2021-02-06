Новости Одессы и Одесской области

Новый прокурор и удар по «бошкам»: главные новости Одессы 5 февраля

Новый прокурор и удар по «бошкам»: главные новости Одессы 5 февраля

В пятницу, 5 февраля 2021 года, «Одесской жизни» стало известно о таких важных событиях.

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект, который отменяет бумажные трудовые книжки и вместо них вводит электронные.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова посетила Одессу, чтобы представить нового регионального прокурора. Им стал Сергей Костенко.

Национальное антикоррупционное бюро Украины, Специализированная антикоррупционная прокуратура и Высший антикоррупционный суд добились запрета на проведение строительных работ на территории памятника архитектуры, известной как «Дача Маразли».

В Одессе на Таирова 5 февраля прошла акция по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков на фасадах одесских зданий.

Одесские полицейские задержали водителя, который утром 5 февраля сбил на пешеходном переходе двух детей.

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp в новом году отказалась от рейсов Одесса – Харьков и Одесса – Львов.

Фото Ивана Мягченкова

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