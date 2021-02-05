В Украине хотят отменить бумажные трудовые книжки в пользу электронных

Верховная Рада Украины поддержала во втором чтении законопроект, который отменяет бумажные трудовые книжки и вместо них вводит электронные.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

По словам министра, теперь украинцы получат возможность видеть свой трудовой стаж в приложении «Дiя» в своих смартфонах.

«Ваш трудовой стаж будет отображаться в действии в кабинете гражданина. Вы всегда сможете подтвердить его и не потеряете документ», – поясняет в Facebook Федоров.

Трудова книжка буде електронною, а українці побачать свій трудовий стаж в Дії. Верховна Рада прийняла законопроєкт про… Опубликовано Михайло Федоров Пятница, 5 февраля 2021 г.

Законопроект предусматривает, что переход с бумажного варианта в е-формат будет проходить в течение пяти лет. За этот период данные из бумажных трудовых книжек должны перевести в Госреестр. А новые будут иметь только электронный вид. А новые данные о трудовой деятельности граждан будут вноситься в электронном виде. В этот период украинцы смогут пользоваться обоими вариантами трудовой книжки, если в е-книжку уже внесены данные. А после их внесения работодатель должен под роспись вернуть бумажную книжку работнику.

После принятия закона в целом, пенсии в Украине начнут начисляться автоматически через личный кабинет на портале электронных услуг.

Напомним, 4 февраля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о цифровых паспортах граждан Украины.

Фото: Zn.ua