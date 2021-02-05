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SkyUp отказалась от полетов из Одессы в Харьков и Львов: названа причина

SkyUp отказалась от полетов из Одессы в Харьков и Львов: названа причина

Украинская авиакомпания-лоукостер SkyUp в новом году отказалась летать в Харьков и Львов.

Об этом в интервью изданию MINTRANS рассказал руководитель SkyUp Дмитрий Сероухов.

Это связано с тем, что авиационные власти обещали отменить НДС на внутренних рейсах и акциз на авиатопливо, в связи с чем в 2020 году и были запущены прямые рейсы Одесса-Харьков и Одесса-Львов.  Время в полете занимало всего час.

«Но обещания не были выполнены, а наш пассажир не готов платить за билеты на внутренние рейсы больше 500-800 гривен. Сейчас мы не можем себе позволить дотировать внутренние рейсы, – подчеркнул Сероухов. — Власть не спешит предпринимать каких-либо шагов для отмены акциза и НДС, пока результатов нет, только разговоры».

Ранее авиакомпания SkyUp открыла пассажирские авиарейсы по маршруту Одесса-Стамбул 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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