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ДТП на Молдаванке: одессит, сбивший двух детей, может сесть на 8 лет (видео)

ДТП на Молдаванке: одессит, сбивший двух детей, может сесть на 8 лет (видео)

Одесские полицейские задержали водителя, который сегодня утром, 5 февраля, сбил на пешеходном переходе двух детей.
Об этом сообщает пресс-служба управления полиции в Одесской области.

В полиции установили, что 20-летний одессит несколько дней назад взял у своего товарища машину, а сегодня сел за руль в состоянии алкогольного опьянения и, к тому же, не имея водительских прав.

Нарушая правила дорожного движения, молодой человек проехал перекресток улиц Разумовской и Мясоедовской, что на Молдаванке, на красный свет, и в итоге столкнулся с микроавтобусом. От удара легковушку отбросило на детей, которые в тот момент переходили дорогу по пешеходному переходу.

Врачи диагностировали у пострадавших детей черепно-мозговые травмы, сотрясение головного мозга и ушибы. Девочка находится в коме.

По факту ДТП начато криминальное производство. Водителю грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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