В Одессе представили нового прокурора региона – что о нем известно

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова посетила Одессу, чтобы представить нового регионального прокурора. Им стал Сергей Костенко.

Как сообщается на сайте прокуратуры Одесской области, представляя нового прокурора Одесского региона, Ирина Венедиктова подчеркнула, что «почти весь трудовой путь нового руководителя областной прокуратуры был связан с органами прокуратуры Одесской области», и выразила надежду «на эффективную и результативную работу на важнейших для региона направлениях».

Как стало известно, работу в органах прокуратуры Сергей Костенко начал в 1999 году с должности помощника прокурора-стажера прокуратуры Суворовского района Одессы. Был прокурором Килийского района Одесской области, заместителем прокурора Одессы, прокурором Киевского района Одессы, и. о. прокурора Суворовского района Одессы, прокурором отдела прокуратуры Николаевской области, работал на различных должностях в прокуратуре Одесской области, в том числе занимал должность заместителя прокурора.

В 2017-2018 годах был командирован в Квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров для участия в ее работе на постоянной основе.

До назначения прокурором Одесской области Сергей Костенко был заместителем начальника управления департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов Государственного бюро расследований.

Фото: 368.media