Одесская Дача Маразли: на земельные участки наложен арест (фото)

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины и Высший антикоррупционный суд Украины (ВАКС) добились запрета на проведение строительных работ на территории памятника архитектуры, известной как «Дача Маразли».

Об этом сообщает НАБУ на своей официальной странице в Facebook.

Комплекс зданий, представляющих историческую ценность, говорится в сообщении, оказался под угрозой разрушения из-за действий застройщика: на этой территории планировали построить многоэтажки и паркинг.

По ходатайству НАБУ и САП, постановлением следственного судьи ВАКС был наложен арест на земельные участки площадью более 1 га, в пределах которых расположен комплекс сооружений «Дачи Маразли».

Арест предусматривает запрет на отчуждение и пользование земельными участками и осуществление строительных работ. Сами же сооружения, расположенные на арестованных земельных участках, являются объектом расследования возможных злоупотреблений должностных лиц Одесского облсовета при продаже в сентябре 2018 нежилых помещений («Дачи Маразли») в пользу частных структур.

В сообщении также указывается, что НАБУ осуществляют это расследование с июля 2019 года.

Напомним, 31 января состоялся очередной митинг, организованный одесскими общественниками в защиту «Дачи Маразли» от незаконной застройки.

Первый митинг против сноса дачи Маразли прошел в Одессе 27 декабря 2020 года.

Активисты считают, что дачу Маразли планируют снести, поскольку на ее территории хотят построить новые многоквартирные дома.

Ранее «Одесская жизнь» писала, что территорию на Лидерсовском бульваре, 13 – напротив парка Шевченко – обнесли строительным забором.

Еще в 2018 году памятник архитектуры был исключен из соответствующего реестра и продан ООО «Бульвар 1906» за 455 тысяч гривен. А в сентябре этого года одесский ГАСК выдал разрешение на строительство «рекреационных объектов», при этом без каких-либо обязательств по сохранению здания.

Между тем, компания-застройщик, ООО «Бульвар 1906», распространила свое официальное заявление по поводу ситуации с «Дачей Маразли», в котором, в частности, сообщается, что снос памятника архитектуры на месте стройки якобы не предусмотрен.

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