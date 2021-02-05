«Стоп наркотик» по-одесски: на Таирова закрасили «соли» и «бошки» на стенах (фото, видео)

Сегодня, 5 февраля, в Одессе на Таирова прошла акция по закрашиванию граффити с рекламой наркотиков на фасадах одесских зданий. Мероприятие посетил и корреспондент «Одесской жизни».

Акцию организовали активисты и волонтеры ряда общественных организаций совместно с управлением противодействия наркопреступности одесской полиции. Ее участником мог стать любой желающий.

Общий сбор был назначен на 13:00 около ТЦ «Таировского». И уже в течение нескольких минут на место «подтянулись» порядка 50 человек. Бороться с хулиганами было решено их же оружием – баллончиками с краской. Кто-то приходил со своим, а всем остальным «оружие» выдавали прямо на месте.

Перед тем, как приступить к закрашиванию «скоростей» на стенах, организаторы представили схему маршрута и общий план действий. Основной акцент был сделан на школах и детсадах микрорайона.

Для большей эффективности участники разделились. А вот и первая надпись: она красовалась прямо на стене магазина детских игрушек неподалеку. Краски никто не жалел, чтобы полностью перекрыть недобросовестную рекламу. Продавец магазина была в полном недоумении, но никаких претензий не предъявляла.

По словам активистов, они понимают, что по закону это тоже вандализм, но заявляют, что лучше уж большое пятно, нежели реклама «гадости».

«Я считаю, что это правое дело, даже несмотря на столь радикальные методы. Этим действием мы хотим привлечь внимание как властей, которые этому никак не препятствуют, так и просто неравнодушных граждан», – утверждает участник акции Владимир.

В некоторых местах вместо наркорекламы активисты с помощью вырезанных трафаретов также оставляли различные позитивные слоганы и призывы – «Цени жизнь», «Уважай родителей», «Модно быть здоровым» и другие.

«Реклама наркотических средств на стенах – это практически эпидемия, и она ушла в массы. Количество умерших от наркотиков и близко не стоит, например, с тем же коронавирусом. То, что мы делаем – такая же борьба за человеческие жизни», — говорит один из инициаторов проведения рейда, руководитель одесского филиала международной Антинаркотической ассоциации Евгений Зыков.

По его словам, подобные акции в Одессе проходят раз в квартал с 2017 года. И уже удалось добиться немалых успехов. Так, например, очень удачной вышла акция 2019 года в районе Парка Победы: с тех пор новых надписей там почти не появлялось.

От пропаганды наркотиков активисты хотят очистить не только Одессу, но и область. В частности, 6 и 7 февраля подобные рейды пройдут в Овидиопольском районе.

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