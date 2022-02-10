Новости Одессы и Одесской области

«Чтение на дом»: в Одессе украли табличку «Чтение на дом» с цитатой Юрия Олеши со Строгановского моста (фото)

«Чтение на дом»: в Одессе украли табличку «Чтение на дом» с цитатой Юрия Олеши со Строгановского моста (фото)

В Одессе неизвестные украли со Строгановского моста табличку с цитатой Юрия Олеши, установленную в рамках проекта «Чтение на дом».

Рецепты

Как иронизирует «Думская», очевидно, кто-то воспринял призыв проекта слишком уж буквально.

Читайте также: Одесский судья пояснил, почему вместо тюрьмы отправил воришек читать

Напомним, табличка с цитатой из книги Юрия Олеши «Стадион в Одессе» появилась на Строгановском мосту в июле 2020 года.

табличка на мосту

Раньше здесь была табличка

табличка на Строгановском мосту

Сейчас таблички нет

Как рассказывала «Одесская жизнь», Одесса вошла в список творческих городов ЮНЕСКО в качестве города литературы. Так появилась идея создать настоящий литературный марафон.

Участники проекта «Чтение на дом» – одесский «Зеленый театр» и турагентство «Тудой-сюдой» – намерены разместить по всей Одессе порядка 100 таких табличек с цитатами из произведений одесских литераторов. Они украсят дома, пляжи, скверы и мосты, которые вдохновляли писателей и поэтов.

Ранее такие таблички появились на территории «Зеленого театра» (с цитатами Владимира Жаботинского и Михаила Жванецкого), на улице Софиевской, 17 (с отрывком из «Одесских рассказов Исаака Бабеля), на стене дома №133 по Старопортофранковской (еще один текст Жванецкого), у входа на Суворовскую аллею парка Шевченко (с фрагментом из письма поэтессы Леси Украинки).

А в августе 2021 года табличку проекта «Чтение на дом» открыли в Греческом парке. На табличке приведен фрагмент из очерка Чуковского «1905, июнь», посвященного восстанию на броненосце «Потемкин», свидетелем которого был писатель. Ее было поручено открыть гостю Одессы – поэту, писателю, критику Дмитрию Быкову.

Еще по теме:

Фото Александра Бабича, Сергея Ровинского и Думской

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить