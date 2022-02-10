«Чтение на дом»: в Одессе украли табличку «Чтение на дом» с цитатой Юрия Олеши со Строгановского моста (фото)

В Одессе неизвестные украли со Строгановского моста табличку с цитатой Юрия Олеши, установленную в рамках проекта «Чтение на дом».

Как иронизирует «Думская», очевидно, кто-то воспринял призыв проекта слишком уж буквально.

Напомним, табличка с цитатой из книги Юрия Олеши «Стадион в Одессе» появилась на Строгановском мосту в июле 2020 года.

Как рассказывала «Одесская жизнь», Одесса вошла в список творческих городов ЮНЕСКО в качестве города литературы. Так появилась идея создать настоящий литературный марафон.

Участники проекта «Чтение на дом» – одесский «Зеленый театр» и турагентство «Тудой-сюдой» – намерены разместить по всей Одессе порядка 100 таких табличек с цитатами из произведений одесских литераторов. Они украсят дома, пляжи, скверы и мосты, которые вдохновляли писателей и поэтов.

Ранее такие таблички появились на территории «Зеленого театра» (с цитатами Владимира Жаботинского и Михаила Жванецкого), на улице Софиевской, 17 (с отрывком из «Одесских рассказов Исаака Бабеля), на стене дома №133 по Старопортофранковской (еще один текст Жванецкого), у входа на Суворовскую аллею парка Шевченко (с фрагментом из письма поэтессы Леси Украинки).

А в августе 2021 года табличку проекта «Чтение на дом» открыли в Греческом парке. На табличке приведен фрагмент из очерка Чуковского «1905, июнь», посвященного восстанию на броненосце «Потемкин», свидетелем которого был писатель. Ее было поручено открыть гостю Одессы – поэту, писателю, критику Дмитрию Быкову.

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