Новости Одессы и Одесской области

В Одессе у входа в старый парк установили табличку с цитатой Леси Украинки (фото)

В Одессе у входа в старый парк установили табличку с цитатой Леси Украинки (фото)

Памятный знак в честь легендарной Леси Украинки появился у одного из входов в парк имени Тараса Шевченко. Это цитата из письма Леси, посвященная Одессе.

Табличка-цитата, посвященная и Лесе, и Одессе – очередная страничка проекта «Чтение на дом», который стартовал в прошлом году.

проект "Чтение на дом", новая табличка3

На табличке размещена цитата Леси Украинки из ее письма брату о своих впечатлениях об Одессе и море: «Певне, вже так задля нас вигладилося та причепурилося: синє-синє, з білими гребнями, з рожевими одблисками, з темно-зеленими тінями, золотими іскрами при заході сонця. Я все стояла з того боку парохода, де не видно берега, не хотілося мені його бачити, хотіла я бачить море в цілім просторі його, у всій красі його, а земля заважала б сьому»…

проект "Чтение на дом", новая табличка2

В 2019 году Одесса была включена ЮНЕСКО в перечень творческих городов мира в области литературы, и в Зеленом театре создали проект «Чтения на дом». Его авторы составляют перечень одесских мест, которые описаны в литературе разных лет и на разных языках.

В Одессе уже есть таблички с цитатами об Одессе многих авторов – Жаботинского, Жванецкого, Паустовского и других.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала об одесских адресах Леси Украинки.

Фото: Facebook-страница Александра Бабича

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Мария Котова
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