Памяти Чуковского: в одесском Греческом парке открыли табличку проекта «Чтение на дом» (фото)

Одесский Греческий парк пополнился еще одной достопримечательностью: здесь открыли табличку проекта «Чтение на дом» с цитатой Корнея Чуковского, посвященной восстанию на броненосце «Потемкин».

Табличку было поручено открыть гостю Одессы – поэту, писателю, критику Дмитрию Быкову.

На табличке приведен фрагмент из очерка Чуковского «1905, июнь», посвященного восстанию на броненосце «Потемкин», свидетелем которого был писатель: «Общительный Уточкин охотно дает окружающим свой сильный морской бинокль, и когда доходит черед до меня, я на мгновение вижу палубу и самых обыкновенных матросов, которые самым будничным образом орудуют самыми обыкновенными швабрами: чистят и моют ее. Эта будничность изумляет меня: молодому и неопытному мне представляется, что революция – сплошная патетика, несовместимая с повседневным трудом».

Напомним, участники проекта «Чтение на дом» – одесский «Зеленый театр» и турагентство «Тудой-сюдой» – намерены разместить по всей Одессе порядка ста таких табличек с цитатами из произведений одесских литераторов. Они украсят дома, пляжи, скверы и мосты, которые вдохновляли писателей и поэтов.

Ранее такие таблички уже появились на Строгановском мосту (с отрывком из книги Юрия Олеши «Стадион в Одессе»), на территории Зеленого театра (с цитатами Владимира Жаботинского и Михаила Жванецкого), на Софиевской, 17 (с отрывком из «Одесских рассказов Исаака Бабеля), на стене дома №133 по Старопортофранковской (еще один текст Жванецкого), у входа на Суворовскую аллею парка Шевченко (с фрагментом из письма поэтессы Леси Украинки) и др.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала об открытии таблички проекта «Чтение на дом» на улице Польской.

Об уникальном дворике, украшенном портретом Чуковского и его героев «Одесская жизнь», рассказывала в материале «Корней Чуковский в Одессе: факты и мифы».

Также мы рассказывали, как Дмитрий Быков принимал участие в оригинальном праздновании юбилея одесского Пассажа.

Фото: Facebook-страница одесского «Зеленого театра»