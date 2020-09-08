Положите под ворота двадцать тысяч: в Одессе открыли третий литературно-информационный знак (фото)

В Одессе на фасаде дома на Софиевской, 17, появился еще один литературно-информационный знак, уже третий по счету.

Этот знак посвящен Исааку Бабелю и цитирует строки из его знаменитого «Короля» из цикла «Одесские рассказы». Цитата — с точным адресом: «Положите, прошу вас, под ворота на Софиевскую, 17 двадцать тысяч рублей…». Именно так Беня Король предлагал проступить мосье Эйхбауму, а если бы тот этого не сделал… Ну и дальше под тексту.

Открытие таблички вызвало радость у жителей дома. Многие прохожие тоже останавливались, вчитывались и улыбались.

Напомним, установка таких литературно-информационных табличек с упоминанием одесских адресов в произведениях классиков — фишка этого года. В 2019 году Одесса была включена ЮНЕСКО в перечень творческих городов мира в области литературы, и в рамках работы Зеленого театра был создан проект «Чтения на дом».

Авторы проекта составляют перечень мест, которые детально описаны в литературе разных лет и на разных языках.

Как сообщала «Одесская жизнь», первый литературно-информационный знак был установлен на воротах Зеленого театра — с цитатой Владимира Жаботинского. Второй — на Строгановском мосту с цитатой Юрия Олеши.

В дальнейшем на двориках, зданиях и скверах, описанных известными писателями, будут появляться новые памятные знаки с цитатами Катаева, Бунина, Бродского, Крашевского, Мицкевича, Жванецкого, Веры Инбер, Марка Твена, Олейника, Бурлюка, Леси Украинки, Куприна, Паустовского, Чуковского, Козачинского, Каплера, Утесова, Нагилева, Пушкина, Тычины, Чехова, Багрицкого, Полонского, Саши Черного и других.

Фото: Мария Котова