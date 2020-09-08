Новости Одессы и Одесской области

Положите под ворота двадцать тысяч: в Одессе открыли третий литературно-информационный знак (фото)

Положите под ворота двадцать тысяч: в Одессе открыли третий литературно-информационный знак (фото)

В Одессе на фасаде дома на Софиевской, 17, появился еще один литературно-информационный знак, уже третий по счету.

У нас есть Viber канал в котором мы рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях. Присоединяйтесь!

Этот знак посвящен Исааку Бабелю и цитирует строки из его знаменитого «Короля» из цикла «Одесские рассказы». Цитата — с точным адресом: «Положите, прошу вас, под ворота на Софиевскую, 17 двадцать тысяч рублей…». Именно так Беня Король предлагал проступить мосье Эйхбауму, а если бы тот этого не сделал… Ну и дальше под тексту.

Открытие таблички вызвало радость у жителей дома. Многие прохожие тоже останавливались, вчитывались и улыбались.

Напомним, установка таких литературно-информационных табличек с упоминанием одесских адресов в произведениях классиков — фишка этого года. В 2019 году Одесса была включена ЮНЕСКО в перечень творческих городов мира в области литературы, и в рамках работы Зеленого театра был создан проект «Чтения на дом».

Авторы проекта составляют перечень мест, которые детально описаны в литературе разных лет и на разных языках.

Как сообщала «Одесская жизнь», первый литературно-информационный знак был установлен на воротах Зеленого театра — с цитатой Владимира Жаботинского. Второй — на Строгановском мосту с цитатой Юрия Олеши.

В дальнейшем на двориках, зданиях и скверах, описанных известными писателями, будут появляться новые памятные знаки с цитатами Катаева, Бунина, Бродского, Крашевского, Мицкевича, Жванецкого, Веры Инбер, Марка Твена, Олейника, Бурлюка, Леси Украинки, Куприна, Паустовского, Чуковского, Козачинского, Каплера, Утесова, Нагилева, Пушкина, Тычины, Чехова, Багрицкого, Полонского, Саши Черного и других.

Фото: Мария Котова

 

1 комментарий
Мария Котова
Мария Котова ПРОФИЛЬ

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Тамара
Гость
Тамара

Любите Одессу, ее прошлое и настоящее. Она (Одесса) того достойна..

Голос за0Голос против  Ответить
8 минут назад
Еще по теме
Все новости

Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2020, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить