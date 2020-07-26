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В Одессе на Строгановском мосту появилась табличка с цитатой Юрия Олеши (фото)

В Одессе на Строгановском мосту появилась табличка с цитатой Юрия Олеши (фото)

Второй литературно-информационный знак в рамках проекта «Чтение на дом» появился на Строгановском мосту. Это цитата из книги Юрия Олеши «Стадион в Одессе».

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Как мы рассказывали, первый такой литературно-информационный знак с цитатой Жаботинского появился у входа в Зеленый театр.

«Далее наш путь лежит по Греческой улице, где была булочная Мелиссарато и греческие кофейни, к Строгановскому мосту. С этого моста солдаты генерала Каульбарса расстреливали безработных, пришедших из Николаева в Одессу. Они шли из горящего порта. 1905 год. Этот мост увековечен в фильме «Броненосец Потемкин», — такая цитата Олеши была выбрана для новой таблички.

Напомним, Одесса вошла в список творческих городов ЮНЕСКО в качестве города литературы. Так появилась идея создать настоящий литературный марафон. В Одессе еще будут появляться памятные литературные таблички в ходе цикла «Чтение на дом». Это и прославление уголков города, и память о тех, кто о нем писал.

«А мы сегодня открыли вторую доску из цикла «Чтение на дом». Сегодня это был Олеша и Строгановский мост. Зеленый театр совместно с «Тудой-Сюдой» намерены таких наоткрывать не меньше 20 и не больше 50-ти. И тогда и новый маршрут по литературным местам Одессы получится, и дома немножко защищены будут…», — сообщает по этому поводу Александр Бабич.

Ранее “Одесская жизнь” писала, что в одном из городских двориков из старого тополя сделали скульптуру.

Фото Александра Бабича и Сергея Ровинского

Евгений Белый
Евгений Белый ПРОФИЛЬ

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