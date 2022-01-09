Обнаружен новый штамм коронавируса – гибрид «Дельты» и «Омикрона»

Коронавирус в Одесской области 8 января: за сутки никто не умер и не выздоровел По состоянию на утро субботы, 8 января 2022 года, в Одесской области, как и в Украине в целом, количество новых случаев коронавируса снизилось. Впрочем, это вполне можно объяснить тем, что накануне был официальный выходной и тестов на ковид по определению делалось меньше. ПОДРОБНЕЕ

Коронавирус в Одесской области 7 января: заболевших меньше, умерших больше По состоянию на утро пятницы, 7 января 2022 года, в Одесской области снизилось чило зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции COVID-19. А вот умерло больных больше, чем сутками ранее. ПОДРОБНЕЕ