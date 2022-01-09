Обнаружен новый штамм коронавируса – гибрид «Дельты» и «Омикрона»

Ученые обнаружили на Кипре новую мутацию коронавируса, являющуюся гибридом штаммов «Дельта» и «Омикрон». Его назвали «Дельтакрон».
Об этом пишет «Думская», ссылаясь на CNN Greece.
«Дельтакрон» идентифицировали ученые кафедры биологических наук Кипрского университета в образцах положительных случаев заражения местных жителей.
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Как отметил Доктор С. Леонтиос Кострикис, который возглавляет команду специалистов, изучающих новый штамм коронавируса, вариант был идентифицирован в 25 случаях. Штамм имеет генетическую основу мутации «Дельта».
Из всех 25 пациентов 11 попали в больницу, а 14 проходят лечение амбулаторно.
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Образцы «Дельтакрона» были переданы в базу данных геномов коронавируса.
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