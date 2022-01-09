В полиции призвали жителей Одесчины не выезжать из дома без нужды: на дорогах скользко и туманно

В полиции Одесской области призывают участников дорожного движения быть внимательными на дорогах, а по возможности остаться дома, так погода сейчас крайне неблагоприятная: по области дождь и туман, а дороги очень скользкие.

Как информирует пресс-служба ГУНП в Одесской области, сейчас трассы Одесса – Киев, Одесса – Рени и Одесса – Новазовск мокрые из-за дождя, а опустившийся туман ухудшает видимость – на некоторых дорогах она не превышает 200 метров.

«Это увеличивает риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах, поэтому водителям следует особенно внимательными. Двигайтесь с включенным ближним светом фар или противотуманными фарами, соблюдайте скоростной режим, безопасную дистанцию и правила парковки. Откажитесь от рискованных маневров, а при торможении снижайте скорость постепенно. Помните, что на влажных дорогах риск не справиться с управлением повышается»,

– говорится в сообщении.

Также в полиции дают советы пешеходам: переходить дорогу только на переходах и не выходить на проезжую часть внезапно, а в темное время суток пользоваться светоотражающими элементами. Не следует забывать, что во время непогоды водители могут поздно заметить пешехода и не успеть затормозить.

В случае необходимости можно звонить на спецлинию «102» в полицию или другие аварийные службы.

Напомним, ранее в областной Службе автодорог сообщили, что на утро воскресенья, 9 января 2022 года, проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Одесской области обеспечен.

Ранее синоптики предупреждали, что сегодня, 9 января, в Одессе и Одесской области ухудшится погода: вероятны осадки в виде мокрого снега, на дорогах ночью и утром гололедица. В этой связи в регионе был объявлен «желтый» уровень опасности.