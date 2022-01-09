Одесситы начали получать бустерную дозу вакцины от ковид – привиться можно и в трамвае (фото)

В Одессе началась вакцинация взрослого населения от коронавируса третьей (бустерной) дозой. В частности, пункт вакцинации работает и в специальном трамвае на Старосенной площади. На месте побывал и наш корреспондент.

Бустерную дозу можно получить в одесском трамвае

Напомним, вакцинальный трамвай в Одессе запустили еще в ноябре 2021 года. Для этой цели отвели трамвай одесской сборки «Одиссей». Он стоит на Старосенной площади, возле конечной остановки трамваев и автостанции. Вакцинация проводится ежедневно с 9:00 до 17:00 часов.

Также напомним, что бустерную дозу вакцины от COVID-19 могут получить ранее привитые одесситы в возрасте от 18 лет, если со дня получения второй дозы прошло не менее 6 месяцев.

Для бустерной дозы предпочтение отдается вакцинам Moderna или Comirnaty от Pfizer, независимо от того, каким препаратом пациент был привит ранее.

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Стоит отметить, что накануне желающих привиться в вакцинальном трамвае было немного – видимо, сказывается «послепраздничный» фактор.

Где в Одессе можно сделать прививку от ковид?

Также в Одесском горсовете напоминают адреса пунктов массовой вакцинации. Сегодня, 9 января, они будут работать с 9:00 до 18:00 по таким адресам:

пер. Семафорный, 4, ТЦ Fontan Sky;

ул. Семена Палия, 93а, ТЦ «Семья»;

ул. Паустовского, 14, гипермаркет «Эпицентр»;

ул. Давида Ойстраха, 32; ТРЦ City Center;

пр. Небесной Сотни, 2, ТРЦ City Center;

Фонтанская дорога, 30/32, ЦПМСП №3;

ул. Житомирская, 2, ЦПМСП №10;

ул. Болгарская, 38, КДЦ ГКБ №1;

ул. Левитана, 62, ЦПМСП №4 (в здании КДЦ №20);

пл. Деревянко, 1, издательство «Черноморье»;

парк Горького, вход со стороны улицы Героев Крут (бывш. Терешковой);

Международный аэропорт «Одесса» (с 10:00 до 17:00).

С завтрашнего дня, 10 января, все одесские пункты вакцинации продолжат работу в ежедневном режиме. Всем желающим привиться необходимо иметь при себе паспорт и мобильный телефон.

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