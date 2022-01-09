Одесскую область накрыла непогода: какова ситуация на дорогах?

С вечера субботы, 8 января 2022 года, Одесскую область накрыла непогода: пошел дождь, а местами – и мокрый снег. Сегодня, 9 января, осадки продолжаются. Температура воздуха составляет от 2 градусов мороза до 4 градусов тепла. Скорость ветра – 7 м/с. Обеспечен ли при таких погодных условиях проезд по трассам государственного значения? Об этом рассказали в областной Службе автодорог.

По данным облавтодора, по состоянию на 11:00 часов воскресенья, проезд по дорогам общего пользования государственного значения в Одесской области обеспечен.

Также в ведомстве сообщают, что для устранения последствий непогоды на дорогах государственного значения Одесщины не прекращаются снегоочистительные работы и обработка покрытия дорог противогололедными материалами. В работах круглосуточно задействованы более 50 единиц спецтехники и 75 работников.

Тем, у кого возникнут сложности на дороге, рекомендуют обращаться на круглосуточную горячую линию Службы автодорог в Одесской области по телефону: +380(67) 575-68-86.

Ранее синоптики предупреждали, что в воскресенье, 9 января, в Одессе и Одесской области ожидается ухудшение погодных условий. Вероятны осадки в виде мокрого снега, на дорогах ночью и утром гололедица. В регионе объявлен «желтый» уровень опасности.

Фото с Facebook-страницы Службы автодорог Одесской области