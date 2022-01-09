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Одесская «таинственная» лестница на Градоначальницкой: ремонт все еще продолжается (фото)

Одесская «таинственная» лестница на Градоначальницкой: ремонт все еще продолжается (фото)

«Таинственная» или «скрытая» – так называют в народе лестницу, которая ведет от улицы Градоночальницкой до Балковской. Ее ремонт должен был окончиться еще в ноябре прошлого года. Но, как выяснилось, он затягиваются. Что там сейчас?

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Никакими особыми «таинствами» лестница не обладает: ну разве что она словно «скрыта» от глаз, пока идешь по прямой улице Градоначальницкой. Улица в конце словно решает сделать небольшой «кульбит» в виде спуска на Балковскую, к Дюковскому парку. Вдоль спуска проходит и эта самая лестница.

Лестница Градоначальницкая, ремонт11

О том, что ее, старенькую и подуставшую, собираются ремонтировать, «Одесская жизнь» рассказывала еще в июне прошлого года.

В октябре прошлого года мы познакомились с этим местом в разгар работ.

Конечно, сейчас мы собирались рассказать об окончании работ и представить лестницу в лучшем виде. Но ремонт затянулся.

Лестница Градоначальницкая, ремонт2
Лестница Градоначальницкая, ремонт3
Лестница Градоначальницкая, ремонт4
Лестница Градоначальницкая, ремонт5
Лестница Градоначальницкая, ремонт

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Впрочем, уже есть на некоторых участках и новые ступени, и перила, и парапеты, и даже новое дорожное покрытие – частично асфальт, большей частью – рубленая плитка, которую еще именуют современной брусчаткой.

Как можно заметить на фото, работы все еще продолжаются.

В скором времени здесь появится новая ограда (ее части уже просматриваются сегодня).

Лестница Градоначальницкая, ремонт5
Лестница Градоначальницкая, ремонт6
Лестница Градоначальницкая, ремонт7
Лестница Градоначальницкая, ремонт8
Лестница Градоначальницкая, ремонт9
Лестница Градоначальницкая, ремонт10

Одесситы уже спускаются и поднимаются по тем участкам лестницы, которые обновлены. Ну или рядом – по спуску, тянущемуся от Градоначальницкой до Балковской.

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Еще больше интересного о ремонтных работах в Одессе:

Фото автора

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Мария Котова ПРОФИЛЬ

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