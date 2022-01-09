Одесская «таинственная» лестница на Градоначальницкой: ремонт все еще продолжается (фото)

«Таинственная» или «скрытая» – так называют в народе лестницу, которая ведет от улицы Градоночальницкой до Балковской. Ее ремонт должен был окончиться еще в ноябре прошлого года. Но, как выяснилось, он затягиваются. Что там сейчас?

Никакими особыми «таинствами» лестница не обладает: ну разве что она словно «скрыта» от глаз, пока идешь по прямой улице Градоначальницкой. Улица в конце словно решает сделать небольшой «кульбит» в виде спуска на Балковскую, к Дюковскому парку. Вдоль спуска проходит и эта самая лестница.

О том, что ее, старенькую и подуставшую, собираются ремонтировать, «Одесская жизнь» рассказывала еще в июне прошлого года.

В октябре прошлого года мы познакомились с этим местом в разгар работ.

Конечно, сейчас мы собирались рассказать об окончании работ и представить лестницу в лучшем виде. Но ремонт затянулся.

Впрочем, уже есть на некоторых участках и новые ступени, и перила, и парапеты, и даже новое дорожное покрытие – частично асфальт, большей частью – рубленая плитка, которую еще именуют современной брусчаткой.

Как можно заметить на фото, работы все еще продолжаются.

В скором времени здесь появится новая ограда (ее части уже просматриваются сегодня).

Одесситы уже спускаются и поднимаются по тем участкам лестницы, которые обновлены. Ну или рядом – по спуску, тянущемуся от Градоначальницкой до Балковской.

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