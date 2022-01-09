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Какое пиво будут пить украинцы в 2022 году?

Какое пиво будут пить украинцы в 2022 году?

Украинцы стали варить меньше пива. Согласно статистике ЧАО “Укрпиво” за 11 месяцев прошлого года в стране произвели этого напитка на 6,1% меньше, чем за аналогичный период 2020 года. Причины спада производства эксперты видят, прежде всего, в акцизном давлении, росте цен на энергоносители и сырье.

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В то же время, по подсчетам пивного блогера Павла Гайдаржи, в Украине в 2021 году открылось 24 пивоварни, а закрылось 9 – значит, позитивная тенденция все-таки присутствует.

В Одессе прекратили свою работу четыре пивоварни, а открылась лишь одна.

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Пивной сомелье Лана Свитанкова отмечает заметный рост импорта: появление новых игроков на пивном рынке и увеличение иностранного ассортимента в специализированных магазинах и барах. Эту тенденцию, по мнению экспертки, нельзя назвать однозначно негативной, так как мировые новинки в Украине стимулируют отечественных производителей к экспериментам и инновациям. Так, небольшие пивоварни в этом году варили эль из бузины и пиво на цветочных дрожжах, выдерживали напиток в бочках из под бурбона.

В следующем году пивовары будут и далее нарабатывать собственный стиль, а также формировать фирменный украинский стиль – Ukrainian Golden Ale. Основные тренды 2022 года – крафтовое пиво с необычными вкусами: томатное, буряковое, оливковое, трюфельное, пармезановое. Продолжатся поиски и в изготовлении фруктового пива.

пивной бар

Также Лана Свитанкова отмечает рост культуры потребления напитка. Этому способствуют пивные фестивали и премии. За последний год было издано несколько научно-популярных книг и подкастов, а на образовательных платформах появились пивные курсы.

Ранее мы писали о том, что в США за прививку можно выпить пива.

Фото: Canva.com

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Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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