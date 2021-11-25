В Одессе утвердили места парковки самокатов – список адресов

Отныне одесские любители электросамокатов не смогут бросать свой транспорт в любой части города: сегодня, 25 ноября, исполком горсовета утвердил схему зонирования мест расположения электросамокатов и прочих индивидуальных средств передвижения. Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Всего в Одессе выделено 129 локаций для парковки самокатов. Больше всего парковок предусмотрено в Приморском районе – 116, в Киевском районе таковых 11, а в Малиновском – всего 2. При этом на каждой локации можно оставлять не более 5 самокатов.

Стоит отметить, что Суворовский район в официальном списке отсутствует. Также не обозначены парковки самокатов в районах Слободки и Молдаванки.

Данная схема начнет функционировать после подписания меморандума с операторами электросамокатов.

Где в Одессе можно припарковать самокат

Исполком утвердил следующие адреса местоположения электросамокатов и прочих индивидуальных средств передвижения:

Киевский район

пр. Адмиральский, 17;

пр. Адмиральский, 31;

ул. Краснова, 13;

Люстдорфская дорога, 27, дом №52;

Люстдорфская дорога, 55/2;

Люстдорфская дорога, 65;

ул. Судостроительная, 13;

Фонтанская дорога, 26;

Фонтанская дорога, 77;

Фонтанская дорога, 121;

ул. Чубаевская, 1/7.

Малиновский район

Люстдорфская дорога, 11;

Люстдорфская дорога, 23.

Приморский район

ул. Академическая, 32;

ул. Армейская, 5;

ул. Артиллерийская, 3А;

ул. Артиллерийская, 11;

ул. Базарная, 17;

ул. Базарная, 31;

ул. Балковская угол спуска Маринеско;

ул. Бунина, 35;

пер. Ванный, 1;

ул. Большая Арнаутская, 39;

ул. Большая Арнаутская, 52;

ул. Водопроводная, 12;

ул. Водопроводная угол улицы Бассейной;

ул. Гаванная, 10;

пр. Гагарина, 23;

ул. Генуэзская, 20;

ул. Генуэзская, 24Б;

ул. Гоголя, 14;

ул. Гоголя, 18;

ул. Дворянская, 2;

дендропарк Победы, Одесский дворец спорта;

дендропарк Победы, центральный вход;

ул. Дерибасовская, 16;

ул. Дерибасовская, 25;

ул. Еврейская, 2;

ул. Еврейская, 11;

ул. Канатная, 79;

ул. Канатная, 112;

переулок Каркашадзе, 1;

ул. Екатерининская, 5;

ул. Екатерининская, 31/33;

ул. Екатерининская, 57;

ул. Княжеская, 3;

ул. Коблевская, 10/12;

ул. Леонтовича, 6;

ул. Леонтовича, 10;

ул. Льва Толстого, 30;

ул. Малая Арнаутская, 39;

ул. Маразлиевская, 11Г;

ул. Маршала Говорова, 11;

ул. Маршала Говорова угол улицы Академической;

ул. Мечникова, 34;

ул. Мечникова, 104;

пер. Некрасова, 7;

ул. Нежинская, 33;

ул. Новосельского, 68А;

ул. Новосельского, 75;

ул. Новосельского, 98;

Александровский проспект угол улицы Еврейской;

ул. Ольгиевская, 1;

ул. Пантелеймоновская, 3;

парк Космонавтов;

парк “Юность”;

ул. Пастера, 2;

ул. Пастера, 17;

ул. Пастера, 22;

ул. Пироговская, 1;

ул. Пироговская угол улицы Канатной (Куликово поле);

ул. Польская, 9/13;

ул. Посмитного, 25/1;

ул. Преображенская, 6;

ул. Преображенская, 21;

ул. Преображенская, 32;

ул. Преображенская, 45;

ул. Преображенская, 65;

Привокзальная площадь, 2/1;

ул. Приморская, 7;

Приморский бульвар, 1;

Прохоровский сквер, 1;

ул. Пушкинская, 9;

ул. Пушкинская, 26;

ул. Пушкинская, 51;

ул. Пушкинская, 72;

ул. Ришельевская, 3;

ул. Ришельевская,18;

ул. Ришельевская, 29;

ул. Ришельевская, 43;

ул. Садовая, 14;

ул. Сегедская, 3;

ул. Среднефонтанская угол Итальянского бульвара (Куликово поле);

сквер Героев-летчиков;

сквер на 9-й станции Большого Фонтана;

Соборная площадь, 3;

ул. Софиевская, 14;

ул. Софиевская, 22;

ул. Спиридоновская, 5;

Старобазарный сквер, 1;

Старобазарный сквер, 1А/1;

ул. Старопортофранковская, 69;

ул. Старопортофранковская, 105;

ул. Тенистая, 1;

ул. Тираспольская, 23;

ул. Торговая, 15;

ул. Троицкая, 18;

ул. Троицкая угол Александровского проспекта;

ул. Успенская, 2А;

ул. Успенская, 23;

ул. Успенская, 28;

ул. Успенская, 58;

Фонтанская дорога, 11;

Фонтанская дорога, 19;

Фонтанская дорога, 41/2;

Фонтанская дорога, 69/2;

Фонтанская дорога, 93/1;

Французский бульвар, 12/2;

Французский бульвар, 20/1;

Французский бульвар, 55;

Французский бульвар, 66;

парк Шевченко, стадион “Черноморец”;

парк Шевченко, центральный вход;

парк Шевченко, конечная остановка;

ул. Черняховского, 3/1;

пр. Шевченко, 1;

пр. Шевченко, 4;

пр. Шевченко, 12;

пр. Шевченко, 16.

Какова должна быть скорость самокатов в Одессе

Кроме того, исполком утвердил и зонинг скоростных режимов для электросамокатов.

Так, в парках, скверах, а также на Аркадийской аллее и в Горсаду, Приморском бульваре и бульваре Жванецкого скорость самокатов не должна превышать 12 км/час. Причем данное ограничение не зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня.

В остальных местах скорость движения индивидуального транспорта должна быть не более 20 км/час.

Движение на электросамокатах на Трассе здоровья запрещено.

Эти правила обязательны как для пользователей частных средств передвижения, так и самокатов, взятых напрокат.

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