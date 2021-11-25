В Одессе утвердили места парковки самокатов – список адресов

Отныне одесские любители электросамокатов не смогут бросать свой транспорт в любой части города: сегодня, 25 ноября, исполком горсовета утвердил схему зонирования мест расположения электросамокатов и прочих индивидуальных средств передвижения.
Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.
Всего в Одессе выделено 129 локаций для парковки самокатов. Больше всего парковок предусмотрено в Приморском районе – 116, в Киевском районе таковых 11, а в Малиновском – всего 2. При этом на каждой локации можно оставлять не более 5 самокатов.
Стоит отметить, что Суворовский район в официальном списке отсутствует. Также не обозначены парковки самокатов в районах Слободки и Молдаванки.
Данная схема начнет функционировать после подписания меморандума с операторами электросамокатов.
Читайте также: В Одессе определились с местами парковки самокатов, обделив поселок Котовского – схема
Где в Одессе можно припарковать самокат
Исполком утвердил следующие адреса местоположения электросамокатов и прочих индивидуальных средств передвижения:
Киевский район
- пр. Адмиральский, 17;
- пр. Адмиральский, 31;
- ул. Краснова, 13;
- Люстдорфская дорога, 27, дом №52;
- Люстдорфская дорога, 55/2;
- Люстдорфская дорога, 65;
- ул. Судостроительная, 13;
- Фонтанская дорога, 26;
- Фонтанская дорога, 77;
- Фонтанская дорога, 121;
- ул. Чубаевская, 1/7.
Малиновский район
- Люстдорфская дорога, 11;
- Люстдорфская дорога, 23.
Приморский район
- ул. Академическая, 32;
- ул. Армейская, 5;
- ул. Артиллерийская, 3А;
- ул. Артиллерийская, 11;
- ул. Базарная, 17;
- ул. Базарная, 31;
- ул. Балковская угол спуска Маринеско;
- ул. Бунина, 35;
- пер. Ванный, 1;
- ул. Большая Арнаутская, 39;
- ул. Большая Арнаутская, 52;
- ул. Водопроводная, 12;
- ул. Водопроводная угол улицы Бассейной;
- ул. Гаванная, 10;
- пр. Гагарина, 23;
- ул. Генуэзская, 20;
- ул. Генуэзская, 24Б;
- ул. Гоголя, 14;
- ул. Гоголя, 18;
- ул. Дворянская, 2;
- дендропарк Победы, Одесский дворец спорта;
- дендропарк Победы, центральный вход;
- ул. Дерибасовская, 16;
- ул. Дерибасовская, 25;
- ул. Еврейская, 2;
- ул. Еврейская, 11;
- ул. Канатная, 79;
- ул. Канатная, 112;
- переулок Каркашадзе, 1;
- ул. Екатерининская, 5;
- ул. Екатерининская, 31/33;
- ул. Екатерининская, 57;
- ул. Княжеская, 3;
- ул. Коблевская, 10/12;
- ул. Леонтовича, 6;
- ул. Леонтовича, 10;
- ул. Льва Толстого, 30;
- ул. Малая Арнаутская, 39;
- ул. Маразлиевская, 11Г;
- ул. Маршала Говорова, 11;
- ул. Маршала Говорова угол улицы Академической;
- ул. Мечникова, 34;
- ул. Мечникова, 104;
- пер. Некрасова, 7;
- ул. Нежинская, 33;
- ул. Новосельского, 68А;
- ул. Новосельского, 75;
- ул. Новосельского, 98;
- Александровский проспект угол улицы Еврейской;
- ул. Ольгиевская, 1;
- ул. Пантелеймоновская, 3;
- парк Космонавтов;
- парк “Юность”;
- ул. Пастера, 2;
- ул. Пастера, 17;
- ул. Пастера, 22;
- ул. Пироговская, 1;
- ул. Пироговская угол улицы Канатной (Куликово поле);
- ул. Польская, 9/13;
- ул. Посмитного, 25/1;
- ул. Преображенская, 6;
- ул. Преображенская, 21;
- ул. Преображенская, 32;
- ул. Преображенская, 45;
- ул. Преображенская, 65;
- Привокзальная площадь, 2/1;
- ул. Приморская, 7;
- Приморский бульвар, 1;
- Прохоровский сквер, 1;
- ул. Пушкинская, 9;
- ул. Пушкинская, 26;
- ул. Пушкинская, 51;
- ул. Пушкинская, 72;
- ул. Ришельевская, 3;
- ул. Ришельевская,18;
- ул. Ришельевская, 29;
- ул. Ришельевская, 43;
- ул. Садовая, 14;
- ул. Сегедская, 3;
- ул. Среднефонтанская угол Итальянского бульвара (Куликово поле);
- сквер Героев-летчиков;
- сквер на 9-й станции Большого Фонтана;
- Соборная площадь, 3;
- ул. Софиевская, 14;
- ул. Софиевская, 22;
- ул. Спиридоновская, 5;
- Старобазарный сквер, 1;
- Старобазарный сквер, 1А/1;
- ул. Старопортофранковская, 69;
- ул. Старопортофранковская, 105;
- ул. Тенистая, 1;
- ул. Тираспольская, 23;
- ул. Торговая, 15;
- ул. Троицкая, 18;
- ул. Троицкая угол Александровского проспекта;
- ул. Успенская, 2А;
- ул. Успенская, 23;
- ул. Успенская, 28;
- ул. Успенская, 58;
- Фонтанская дорога, 11;
- Фонтанская дорога, 19;
- Фонтанская дорога, 41/2;
- Фонтанская дорога, 69/2;
- Фонтанская дорога, 93/1;
- Французский бульвар, 12/2;
- Французский бульвар, 20/1;
- Французский бульвар, 55;
- Французский бульвар, 66;
- парк Шевченко, стадион “Черноморец”;
- парк Шевченко, центральный вход;
- парк Шевченко, конечная остановка;
- ул. Черняховского, 3/1;
- пр. Шевченко, 1;
- пр. Шевченко, 4;
- пр. Шевченко, 12;
- пр. Шевченко, 16.
Статья по теме: Проблема электросамокатов: как ее решают в других городах и странах?
Какова должна быть скорость самокатов в Одессе
Кроме того, исполком утвердил и зонинг скоростных режимов для электросамокатов.
Так, в парках, скверах, а также на Аркадийской аллее и в Горсаду, Приморском бульваре и бульваре Жванецкого скорость самокатов не должна превышать 12 км/час. Причем данное ограничение не зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня.
В остальных местах скорость движения индивидуального транспорта должна быть не более 20 км/час.
Движение на электросамокатах на Трассе здоровья запрещено.
Эти правила обязательны как для пользователей частных средств передвижения, так и самокатов, взятых напрокат.
Вам также может быть интересно:
- Докатался: как одесский суд наказал пьяного самокатчика?
- Одесских полицейских могут пересадить на самокаты;
- В Украине утвердили временные правила пользования электросамокатами.