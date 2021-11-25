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В Одессе утвердили места парковки самокатов – список адресов

В Одессе утвердили места парковки самокатов – список адресов

Отныне одесские любители электросамокатов не смогут бросать свой транспорт в любой части города: сегодня, 25 ноября, исполком горсовета утвердил схему зонирования мест расположения электросамокатов и прочих индивидуальных средств передвижения.
Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

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Всего в Одессе выделено 129 локаций для парковки самокатов. Больше всего парковок предусмотрено в Приморском районе – 116, в Киевском районе таковых 11, а в Малиновском – всего 2. При этом на каждой локации можно оставлять не более 5 самокатов.

Стоит отметить, что Суворовский район в официальном списке отсутствует. Также не обозначены парковки самокатов в районах Слободки и Молдаванки.

Данная схема начнет функционировать после подписания меморандума с операторами электросамокатов.

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Где в Одессе можно припарковать самокат

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Исполком утвердил следующие адреса местоположения электросамокатов и прочих индивидуальных средств передвижения:

Киевский район

  • пр. Адмиральский, 17;
  • пр. Адмиральский, 31;
  • ул. Краснова, 13;
  • Люстдорфская дорога, 27, дом №52;
  • Люстдорфская дорога, 55/2;
  • Люстдорфская дорога, 65;
  • ул. Судостроительная, 13;
  • Фонтанская дорога, 26;
  • Фонтанская дорога, 77;
  • Фонтанская дорога, 121;
  • ул. Чубаевская, 1/7.

Малиновский район

  • Люстдорфская дорога, 11;
  • Люстдорфская дорога, 23.

Приморский район

  • ул. Академическая, 32;
  • ул. Армейская, 5;
  • ул. Артиллерийская, 3А;
  • ул. Артиллерийская, 11;
  • ул. Базарная, 17;
  • ул. Базарная, 31;
  • ул. Балковская угол спуска Маринеско;
  • ул. Бунина, 35;
  • пер. Ванный, 1;
  • ул. Большая Арнаутская, 39;
  • ул. Большая Арнаутская, 52;
  • ул. Водопроводная, 12;
  • ул. Водопроводная угол улицы Бассейной;
  • ул. Гаванная, 10;
  • пр. Гагарина, 23;
  • ул. Генуэзская, 20;
  • ул. Генуэзская, 24Б;
  • ул. Гоголя, 14;
  • ул. Гоголя, 18;
  • ул. Дворянская, 2;
  • дендропарк Победы, Одесский дворец спорта;
  • дендропарк Победы, центральный вход;
  • ул. Дерибасовская, 16;
  • ул. Дерибасовская, 25;
  • ул. Еврейская, 2;
  • ул. Еврейская, 11;
  • ул. Канатная, 79;
  • ул. Канатная, 112;
  • переулок Каркашадзе, 1;
  • ул. Екатерининская, 5;
  • ул. Екатерининская, 31/33;
  • ул. Екатерининская, 57;
  • ул. Княжеская, 3;
  • ул. Коблевская, 10/12;
  • ул. Леонтовича, 6;
  • ул. Леонтовича, 10;
  • ул. Льва Толстого, 30;
  • ул. Малая Арнаутская, 39;
  • ул. Маразлиевская, 11Г;
  • ул. Маршала Говорова, 11;
  • ул. Маршала Говорова угол улицы Академической;
  • ул. Мечникова, 34;
  • ул. Мечникова, 104;
  • пер. Некрасова, 7;
  • ул. Нежинская, 33;
  • ул. Новосельского, 68А;
  • ул. Новосельского, 75;
  • ул. Новосельского, 98;
  • Александровский проспект угол улицы Еврейской;
  • ул. Ольгиевская, 1;
  • ул. Пантелеймоновская, 3;
  • парк Космонавтов;
  • парк “Юность”;
  • ул. Пастера, 2;
  • ул. Пастера, 17;
  • ул. Пастера, 22;
  • ул. Пироговская, 1;
  • ул. Пироговская угол улицы Канатной (Куликово поле);
  • ул. Польская, 9/13;
  • ул. Посмитного, 25/1;
  • ул. Преображенская, 6;
  • ул. Преображенская, 21;
  • ул. Преображенская, 32;
  • ул. Преображенская, 45;
  • ул. Преображенская, 65;
  • Привокзальная площадь, 2/1;
  • ул. Приморская, 7;
  • Приморский бульвар, 1;
  • Прохоровский сквер, 1;
  • ул. Пушкинская, 9;
  • ул. Пушкинская, 26;
  • ул. Пушкинская, 51;
  • ул. Пушкинская, 72;
  • ул. Ришельевская, 3;
  • ул. Ришельевская,18;
  • ул. Ришельевская, 29;
  • ул. Ришельевская, 43;
  • ул. Садовая, 14;
  • ул. Сегедская, 3;
  • ул. Среднефонтанская угол Итальянского бульвара (Куликово поле);
  • сквер Героев-летчиков;
  • сквер на 9-й станции Большого Фонтана;
  • Соборная площадь, 3;
  • ул. Софиевская, 14;
  • ул. Софиевская, 22;
  • ул. Спиридоновская, 5;
  • Старобазарный сквер, 1;
  • Старобазарный сквер, 1А/1;
  • ул. Старопортофранковская, 69;
  • ул. Старопортофранковская, 105;
  • ул. Тенистая, 1;
  • ул. Тираспольская, 23;
  • ул. Торговая, 15;
  • ул. Троицкая, 18;
  • ул. Троицкая угол Александровского проспекта;
  • ул. Успенская, 2А;
  • ул. Успенская, 23;
  • ул. Успенская, 28;
  • ул. Успенская, 58;
  • Фонтанская дорога, 11;
  • Фонтанская дорога, 19;
  • Фонтанская дорога, 41/2;
  • Фонтанская дорога, 69/2;
  • Фонтанская дорога, 93/1;
  • Французский бульвар, 12/2;
  • Французский бульвар, 20/1;
  • Французский бульвар, 55;
  • Французский бульвар, 66;
  • парк Шевченко, стадион “Черноморец”;
  • парк Шевченко, центральный вход;
  • парк Шевченко, конечная остановка;
  • ул. Черняховского, 3/1;
  • пр. Шевченко, 1;
  • пр. Шевченко, 4;
  • пр. Шевченко, 12;
  • пр. Шевченко, 16.

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Какова должна быть скорость самокатов в Одессе

электросамокат

Кроме того, исполком утвердил и зонинг скоростных режимов для электросамокатов.

Так, в парках, скверах, а также на Аркадийской аллее и в Горсаду, Приморском бульваре и бульваре Жванецкого скорость самокатов не должна превышать 12 км/час. Причем данное ограничение не зависит от времени действия пешеходной зоны выходного дня.

В остальных местах скорость движения индивидуального транспорта должна быть не более 20 км/час.

Движение на электросамокатах на Трассе здоровья запрещено.

Эти правила обязательны как для пользователей частных средств передвижения, так и самокатов, взятых напрокат.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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