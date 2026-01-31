Ключевые моменты:

Ночью РФ атаковала Украину 85 ударными дронами, большинство сбито ПВО;

По всей линии фронта продолжаются интенсивные бои;

ВСУ опровергли фейк об оккупации Тернуватого и отбили попытку прорыва под Купянском.

Обстрелы и атаки дронами: ситуация в Украине 31 января

В ночь на 31 января российские войска выпустили по Украине 85 ударных беспилотников. Силам противовоздушной обороны удалось уничтожить или подавить 64 дрона типа Shahed, «Гербера», «Италмас» и других моделей на севере, юге и востоке страны.

В то же время зафиксированы попадания 20 ударных БПЛА на 13 локациях, сообщили в Генштабе ВСУ.

Бои на фронте и потери противника

По данным Генштаба, за прошедшие сутки на линии фронта произошло 204 боевых столкновения. Российские войска нанесли один ракетный удар, 69 авиаударов и сбросили 174 управляемые авиабомбы. Также враг применил более 6700 дронов-камикадзе и совершил свыше 4000 обстрелов позиций ВСУ и населённых пунктов, в том числе из реактивных систем залпового огня.

Потери российских войск за сутки составили 880 человек. Кроме того, уничтожены:

5 танков

8 боевых бронированных машин

20 артиллерийских систем

РСЗО и средство ПВО

694 беспилотника

58 единиц автомобильной техники

Фейки РФ и ситуация в Тернуватом

Информация, распространяемая российской стороной о якобы захвате населенного пункта Тернуватое в Запорожской области, не соответствует действительности. В Генштабе сообщили, что поселок находится примерно в 15 километрах от линии боевого соприкосновения.

Противник попытался использовать тактику скрытой инфильтрации: диверсионная группа проникла в населенный пункт, воспользовавшись погодными условиями. Оккупанты сняли даже с дронов несколько точек, где они разворачивали флаги, но через час Силы обороны провели разведывательно-поисковые действия в этом населенном пункте, осуществили зачистку. Поэтому одну вражескую группу ликвидировали, а другую — взяли в плен.

ВСУ сорвали прорыв РФ возле Купянска-Узлового

Украинские военные отбили попытку российских войск прорваться в районе Купянска-Узлового Харьковской области. Противника остановили бойцы 151-го отдельного разведывательного батальона.

Поселок Купянск-Узловой полностью контролируется Вооруженными силами Украины. Малые группы оккупантов, которые пытались проникнуть в населенный пункт, сейчас зачищаются. Это подтверждается, в частности, видео, которые записывают украинские бойцы из центра этого населенного пункта, сообщили в DeepState.

«По ситуации с Купянск-Узловым — поселок под полным контролем Сил Обороны Украины. Последние дни хорошим подтверждением являются ежедневные видео украинского военнослужащего. Он не только без броника и каски, а еще и без шапки, ходит по центру поселка», — говорится в сообщении.

Удары по объектам противника на оккупированных территориях

В рамках снижения наступательных возможностей противника подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду военных объектов.

В Луганской области поражен зенитный ракетный комплекс «Тор-М1».

В Запорожской области уничтожены пункт управления БПЛА, склад материально-технического обеспечения и скопления живой силы противника.

В Донецкой области зафиксировано поражение пункта управления мотострелкового полка.

Также нанесен удар по пункту управления БПЛА в Брянской области РФ и по скоплению живой силы противника в районе Часова Яра.

Данные о результатах ударов уточняются.