«Нет» праздничным линейкам, «ковид»-дельцы и смертельное падение: чем запомнился в Одессе последний августовский день

Во вторник, 31 августа 2021 года, «Одесской жизни» стали известны такие знаковые новости Одессы и Одесской области.

Праздничные линейки, посвященные Первому звонку и Дню знаний в 2021 году в городских школах проводиться не будут.

Работа по определению мест массовых расстрелов в Одессе продолжается. Пока проверили половину из 5 гектар участка, на котором должны быть захоронены убитые. Уже найдено 29 расстрельных ям.

Глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян прокомментировал информацию о том, что в Одессе можно купить свидетельство о вакцинации без вакцинации.

На прошлой неделе начались восстановительные работы в доме Либмана. Их проводит новый подрядчик. Закончить реставрацию должны в декабре 2021 года.

В селе Фонтанка под Одессой произошел несчастный случай: с третьего этажа здания сорвались двое специалистов по установке кондиционеров. Оба не выжили.

В одесской мэрии собираются ликвидировать стихийный рынок на Черемушках – напротив Дома мебели на углу улиц Филатова и Ицхака Рабина. А территорию обещают благоустроить.

3 сентября в Одесском художественном музее презентуют работу, победившую в конкурсе OFAM WALL – монументальное панно «Руки вечности» Романа Минина.