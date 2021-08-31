Что происходит на месте раскопок мест расстрелов НКВД в Одессе, и что будет дальше

Работа по определению мест массовых расстрелов в Одессе продолжается. Пока проверили половину из 5 гектар участка, на котором должны быть захоронены убитые. Уже найдено 29 расстрельных ям.

Уже получены архивные данные, из которых известно, что к смерти приговорили в 1937-38 годах 8120 жителей Одесской области, ставших жертвами репрессий. Скорее всего большинство из них похоронены в районе 6 км Овидиопольской дороги, где и ведутся раскопки.

Масштаб расстрелов вызвал большой резонанс в мире. Один из организаторов раскопок и исследования обстоятельств казней, историк Александр Бабич написал у себя в facebook:

За два дня я дал интервью ВВС, Радио Свобода, Deutsche Welle КП Украина, а ещё звонили 1+1, канадское СВС, Associated Press. Вышла статья в Шпигеле…. На самом деле это очень круто, когда дело, которым занимаешься, вызывает такой интерес. А ещё важно, что за сутки только на ВВС почти 3000 перепостов. Мировые СМИ – это силища! А мы продолжаем наш поиск на 6 км. Вчера появилась новая информация, которая мне взорвала мозг, но я пока не готов об этом писать, пока сам не разберусь насколько она правдива.

Руководитель межведомственной рабочей группы по вопросам увековечивания памяти жертв войны и политических репрессий, захороненных в районе 6-го км Овидиопольской дороги вице-мэр Одессы Олег Брындак рассказал, что группа разделена на две подгруппы.

Одна из них ведет архивную работу. В том числе обращается в архивы Румынии, Германии, а также через МИД России в архивы Москвы, где находятся основные архивы НКВД.

Вторая – поисково-исследовательскую работу.

Полевым работам предшествовали огромная работа в архивах и исторические исследования. Сейчас получены данные из архивов СБУ, Полиции и государственного архива Одесской области. Они позволили составить списки людей, которые были репрессированы в Одесской области. Таких оказалось почти 40 тысяч. 8120 из них приговорили к расстрелу.

Так как основным местом расстрела НКВД была Татарка – именно это место на 6-м км Овидиопольской дороги, то есть все основания считать, что большинство из них закопаны именно здесь,

– рассказал Олег Брындак.

Первые раскопки на 6-м км Овидиопольской дороги прошли в 2008 году. Тогда были найдены гильзы и черепа с отверстием в затылочной части. Это позволило предположить, людей расстреливали непосредственно возле ям.

В дальнейшем, когда проведут эксгумацию тел всех, кто захоронен, эксперты криминалисты смогут точно сказать, расстреливали людей здесь же, или в другом месте.

Эксгумация и экспертиза станут следующими этапами. Пока же определят только места захоронения – границы т.н. расстрельных ям.

Площадь участка 5 га. Пока исследована половина площади. Работы по выявления мест захоронения будут продолжаться в этом годы до тех пор, пока позволяет погода и продолжатся в следующем.

Когда все расстерльные ямы будут однаружены, начнется эксгумация тел и экспертиза обстоятелств смерти людей. По возможности будут пытаться установить личности погибших.

Член-консультант рабочей группы Татьяна Самойлова рассказала:

Сегодня мы устанавливаем сам факт присутствия здесь останков. Сколько их, мы не знаем, потому что яму не вскрываем, а просто маркируем место захоронения и консервируем останки до проведения следующего этапа исследований. Эти работы важны не только для Одессы, а и для всей страны в целом. Ужасает то, что здесь находилась территория городской свалки. Это верх цинизма, который тогда происходил: ямы вырывали в мусорном слое и трупы засыпали этим же мусором. То есть люди после смерти оказались погребены в мусорной свалке,

– подчеркнула эксперт.

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