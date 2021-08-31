В Одессе хотят убрать стихийный рынок возле Дома мебели – что будет на его месте? (фото)

В одесской мэрии собираются ликвидировать стихийный рынок на Черемушках – напротив Дома мебели на углу улиц Филатова и Ицхака Рабина. А территорию обещают благоустроить.

Об этом рассказал на аппаратном совещании начальник управления развития потребительского рынка и защиты прав потребителей Алексей Козлов.

По словам Козлова, парковочные карманы со стороны улицы Филатова, где сейчас размещаются старые микроавтобусы, используемые как склады для продуктов, ликвидируют, а проезжую часть отделят от тротуара забором. Саму территорию хотят замостить плиткой и установить там скамейки.

Начальник управления также отметил, что торговцев уже уведомили о предстоящем сносе.

Идею сноса рынка поддержал городской голова Геннадий Труханов. Он отметил, что все начиналось «как возможность людей торговать огурчиками и помидорчиками со своего огорода», однако вскоре стихийный рынок значительно разросся и сейчас «не имеет ничего общего с тем, что было», а к обеду эта территория превращается в свалку.

«Одесса так жить не будет»,

– заявил Труханов.

Ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что участок улицы Екатерининской напротив Привоза уже полностью «освобожден» от ларьков: здесь демонтировали последний цветочный «бастион».

Фото: Лоция