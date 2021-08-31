В Одессе торгуют COVID-сертификатами – реакция главы горздрава

Глава департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян прокомментировал распространяемую в сети информацию о том, что в Одессе можно купить свидетельство о вакцинации без вакцинации.

Новость о том, что в Одессе торгуют COVID-сертификатами, распространило накануне одно из одесских СМИ со ссылкой на собственный источник.

Как сообщается, за сумму от 500 гривен до 150-200 долларов «ковидным антипрививочникам» гарантируют, что из внесут в государственный реестр, а позже они якобы смогут сгенерировать в приложении «Дiя» как внутренний, так и международный документы, подтверждающие прохождение полного курса вакцинации.

По данным источника, такой «бизнес» наладил предприимчивый врач в одной из поликлиник на Черемушках. Он вносит людей в базу задним числом, предоставляя на выбор три вакцины.

«Недоверяющие ковидным прививкам одесситы, перед которыми нависла угроза увольнения за отказ от вакцинации, повадились ходить к нему целыми коллективами, чтобы сохранить работу»,

– сказано в публикации.

Также сообщается, что при наличии «своих людей» в системе здравоохранения напрямую вопрос можно решить всего за 1500 гривен. Те же, у кого таких связей нет, покупают сертификаты через сотрудников сферы туризма, и ценник, соответственно, становится в разы больше и исчисляется уже в долларах.

По словам главы горздрава, сейчас по данному факту идет проверка, и если информация подтвердится, будут приняты соответствующие меры.

«Не хочу даже рассуждать о том, чем может руководствоваться человек, который занимается подобным «бизнесом». Это тотальная безответственность и полная моральная яма. Сейчас же хочу обратиться к тем, кто зачем-то хочет купить такой документ. Во-первых, технически сделать это очень сложно. И во-вторых. Зачем покупать сертификат, если сама вакцинация – бесплатная. Сейчас в Украине есть в наличии 4 препарата: Coronavac, AstraZeneca, Pfizer и Moderna. Вы уверены, что логично платить деньги за то, что можно сделать бесплатно?

– написал в Facebook Никогосян.

Он также попросил знающих об этой торговле одесситов сообщать об этом ему с тем, чтобы в дальнейшей «реагировать и пресекать».

Кстати, ранее «Одесская жизнь» рассказывала, что делать, если работодатель требует вакцинироваться или пройти тест на COVID-19.

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Фото: Украинская правда, скриншот новости с Facebook-страницы Левона Никогосяна