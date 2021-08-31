Трагедия в Фонтанке: под Одессой сорвались со стены установщики кондиционеров

Сегодня, 31 августа, в селе Фонтанка под Одессой произошел несчастный случай: с третьего этажа здания сорвались двое специалистов по установке кондиционеров.

Как сообщают в соцсетях очевидцы происшествия, ЧП случилось по улице Дружбы Народов. После падения мужчин уже внизу «догнала» и придавила металлическая конструкция. В результате один рабочий погиб на месте, а второй получил тяжелые травмы и был госпитализирован.

На месте работали правоохранители. Но официальная информация по поводу произошедшего на данный момент отсутствует.

Фото: скриншот с видео «7 канала»