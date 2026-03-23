Коммунальщики ЖКС “Фонтанский” активно работают над перекопкой газонов и подготовкой к посеву травы, используя мотоблоки и ручной труд

Особое внимание уделяют благоустройству дворов: красят скамейки, урны, двери подъездов и другие элементы

Работы также включают очистку подвалов и технических помещений, а также использование специализированной техники для более быстрого уборки территорий

Этот материал был подготовлен Оленой Кудряшовой, корреспонденткой «Одесского жизни», которая пообщалась с работниками ЖКС «Фонтанский». В частности, с мастером участка Сергеем Кравченко. Сделала фотографии для этой статьи.

На Фонтане наводят порядок: готовят газоны, убирают мусор, красят скамейки

В Одессе стартовали сезонные работы по подготовке жилого фонда и дворов к весне. Коммунальщики уже занимаются упорядочиванием газонов, покраской элементов благоустройства и очисткой подвалов и технических помещений.

— Основной акцент сейчас — на работах, которые помогут быстро «оживить» дворы после холодного сезона, — объясняет Сергей Кравченко, мастер участка ЖКС “Фонтанский”. В частности, в районе продолжается перекопка газонов и подготовка к посеву травы. Часть работ выполняют вручную, а часть — с использованием мотоблоков, что позволяет ускорить процесс.

Одной из ключевых задач на ближайший период является озеленение территорий.

Также продолжаются работы по благоустройству дворов: сотрудники красят скамейки, урны, двери подъездов, крылечки и ворота в арках, особенно в центральной части города. Особое внимание уделяют очистке подвалов, технических и чердачных помещений. Это — часть плановых работ перед тёплым сезоном.

Кроме того, в районе уже начала работать специализированная уборочная техника, которая помогает очищать территории гораздо быстрее. Приобретена она была ещё в декабре, и теперь её планируют задействовать в разных районах города.

По словам представителей предприятия, в последнее время жители стали более с пониманием относиться к работе коммунальщиков. В то же время объём работы существенно увеличился по сравнению с довоенным периодом. Работники ЖКС не только выполняют плановые работы, но и регулярно участвуют в ликвидации последствий обстрелов в Приморском районе: разбирают завалы, помогают жителям закрывать выбитые окна плёнкой и наводить порядок после прилетов.

— Люди работают в сложных условиях — во время тревог, после обстрелов. Но все понимают, что город нужно держать в порядке. Мы устоим, несмотря на шахедов, тревоги и этот тяжёлый период. Всё будет хорошо, — отметил Сергей Кравченко.

