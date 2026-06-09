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Немного одесского юмора к кофе: мемы, которые поднимут настроение
Доброе утро, друзья! Говорят, что вторник — это понедельник, который уже немного пришел в себя. Так что самое время и нам настроиться на позитив. За окном лето, кофе уже почти готово, а список дел еще не успел напугать своими масштабами. Поэтому предлагаем сделать небольшую паузу и зарядиться хорошим настроением. Ловите подборку забавных мемов, которые заставят улыбнуться даже тех, кто еще не проснулся. Хорошего дня и поменьше стрессов!
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