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Настоящий автор знаменитого «русский корабль, иди на…» лишь недавно освобожден из плена

Настоящий автор знаменитого «русский корабль, иди на…» лишь недавно освобожден из плена

Ранее авторство фразы, ставшей настоящим лозунгом для защитников Украины, приписывали морскому пехотинцу Роману Грибову. Но сейчас пограничники заявили, что произнес ее пограничник, который недавно был освобождён из плена.

О том, что автор легендарной фразы совсем другой человек, сообщил в эфире Всеукраинского телемарафона новостей начальник пограничной заставы «Остров Змеиный» Богдан Гоцкий.

Он рассказал, что предшествовало рождению знаменитого «посыла». Доступ к рации имели только бойцы-пограничники. Россияне долго уговаривали украинский гарнизон перейти на сторону врага. Предлагали квартиры, зарплаты и пенсии.

В итоге один из пограничников не выдержал и послал захватчиков и их корабль куда подальше. Запись же сделали пограничники другой заставы, находящейся в 50 км от Змеиного на побережье Одесской области. У них также был доступ к частотам, по которым велись переговоры.

Истинная личность автора «русский корабль, иди на…» держалась в секрете, потому что боец полтора месяц находился во вражеском плену и лишь недавно был освобожден.

Спикер Пограничной службы Украины Андрей Демченко рассказал, что имя пограничника, который произнес эти слова, не называли специально, чтобы не повредить ему в плену. Сейчас он в безопасности, но по определённым причинам имя раскроют позже.

А публичная известность морского пехотинца Романа Грибова, которого СМИ называли автором знаменитой фразы, в определенной степени была операцией по информационному прикрытию. Это было сделано, чтобы обеспечить безопасность защитников острова, попавших в плен.

Демченко отметил, что «Почти сразу же эта фраза, демонстрируя отвагу защитников острова, попала в публичную плоскость. А через несколько часов она вирусно начала распространяться. Теперь она олицетворяет несокрушимость Украины и ее защитников».

русский корабль пошел на дно

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Редакция ПРОФИЛЬ

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