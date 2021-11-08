В Одессе «супергерои» заасфальтировали улицу: никто не знает, кто это был (ОБНОВЛЕНО)

Асфальт появился на перекрестке улицы Каманина угол Фонтанской дороги. Вот тольконеизвестно, кто это сделал: тендер на ремонт перекрестка недавно был отменен.

О чуде самозарождения асфальта рассказалу себя в Facebook депутат Одесского городского совета Петр Обухов.

Он пояснил, что первоначально этот участок дороги должны были отремонтировать и заменить на нем трамвайные пути. Окончить капремонт должны были к концу этого года.

Был даже объявлен тендер на 16 млн грн, которые городской совет планировал потратить на ремонт этого участка площадью площадью 2586 кв. м. Тогда победила компания «Ростдорстрой».

Но потом капремонт перекрестка отменили.

Зато нашелся неустановленный благотворитель, который за свои деньги постелил асфальт, так как этот участок действительно был в неудовлетворительном состоянии. И не пришлось даже останавливать трамваи на время этого ремонта. Подозреваю, что, если бы потратили 16 миллионов бюджетных денег на эти нужды, то результат ненамного бы отличался от того, что есть сейчас,

– написал депутат горсовета.

ОБНОВЛЕНО Все-таки недолго «супергерой» смог скрывать свое инкогнито. Петр Обухов сообщил, что таинственный деятель найден. Это один из застройщиков высотки на Каманина, который разбил дорогу при возведении объекта. В мэрии его настоятельно попросили стать благотворителем.

Ранее «Одесская Жизнь» сообщала, что из-за угрозы обрушения Служба автомобильных дорог в Одесской области в начале октября закрыла мост через канал Кофа. Но водители, в том числе рейсовых маршруток, продолжают ездить через опасный объект.

А еще мы показали, что «закон кармы» все же действует! А иначе как объяснить вчерашний инцидент на 7-й станции Фонтана в Одессе? Там едва не ушел под землю кроссовер Nissan. Казалось бы, неприятность, только вот одесситы горе-водителю не посочувствовали.

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