Об этом курьезном случае рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.

Инцидент случился на днях в доме по улице Святослава Рихтера в Хаджибейском районе города. Женщина 1981 года рождения обратилась к спасателям, поскольку не могла освободить свою руку из унитаза санузла.

Подробностей спасательной операции в ГСЧС не сообщили, но судя по всему, все закончилось благополучно.

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