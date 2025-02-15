Об этом курьезном случае рассказали в пресс-службе областного управления ГСЧС.
Инцидент случился на днях в доме по улице Святослава Рихтера в Хаджибейском районе города. Женщина 1981 года рождения обратилась к спасателям, поскольку не могла освободить свою руку из унитаза санузла.
Подробностей спасательной операции в ГСЧС не сообщили, но судя по всему, все закончилось благополучно.
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Фото иллюстративное