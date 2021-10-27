Одесский судья пояснил, почему вместо тюрьмы отправил воришек читать

Судья Малиновского суда Одессы Александр Гарский считает, что подсудимые парни, которых он «приговорил» к чтению, мыслят, как дети. Потому и исправлять их он решил соответствующим способом.

Об этом судья заявил во время пресс-конференции.

Судья проникся историями подсудимых

Служитель Фемиды пояснил, что проникся жизненными историями подсудимых, и пришел к выводы, что они еще могут встать на путь исправления при правильном подходе к ним правоохранителей и суда.

Так, один из парней полный сирота, а второй «социальный», родители сдали его в интернат. Они работают, один из них хороший строитель. Даже строит самостоятельно собственный дом.

При рассмотрении дел, как рассказал Александр Гарский, он к каждому случаю подходит индивидуально. И в этот раз у него сложилось впечатление, что оба подсудимых, не смотря на свой возраст (19 и 23 года), ведут себя как дети, не осознающие насколько правильным или нет является их поведение.

«Они улыбаются, и не могут какое-то мнение свое выразить»

Они улыбаются, и не могут какое-то мнение свое выразить, то есть для них это какая-то игра,

– пояснил судья.

То, что парни работящие, искренние, но при этом не до конца понимающие, что хорошо, а что плохо, это и навело его на мысль, что их можно исправить, если правильно подойти к вопросу.

Вот и выбрал для этого подростковые книги, какие сам читал вместе со своим 12-м сыном.

Книги научат подсудимых уважать себя

Приговоренным к чтению литературы и году условно молодым людям придется ежемесячно отмечаться в пенитенциарной службе, где они заодно и будут сдавать тесты на знание литературных произведений, упомянутых в приговоре.

Я думаю, эти книги хорошо повлияют на этих парней. Чтобы они видели мир по-другому, чтобы они уважали себя прежде всего. Потому, что когда ты делаешь зло другому человеку, то ты сам себя не уважаешь, – отметил Александр Гарский.

Напомним, что ранее в Одессе двух молодых людей приговорили за воровство в году тюрьмы условно и чтению произведения Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко.

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