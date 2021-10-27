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Одесский судья пояснил, почему вместо тюрьмы отправил воришек читать

Одесский судья пояснил, почему вместо тюрьмы отправил воришек читать

Судья Малиновского суда Одессы Александр Гарский считает, что подсудимые парни, которых он «приговорил» к чтению, мыслят, как дети. Потому и исправлять их он решил соответствующим способом.

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Об этом судья заявил во время пресс-конференции.

Судья проникся историями подсудимых

Служитель Фемиды пояснил, что проникся жизненными историями подсудимых, и пришел к выводы, что они еще могут встать на путь исправления при правильном подходе к ним правоохранителей и суда.

Так, один из парней полный сирота, а второй «социальный», родители сдали его в интернат. Они работают, один из них хороший строитель. Даже строит самостоятельно собственный дом.

При рассмотрении дел, как рассказал Александр Гарский, он к каждому случаю подходит индивидуально. И в этот раз у него сложилось впечатление, что оба подсудимых, не смотря на свой возраст (19 и 23 года), ведут себя как дети, не осознающие насколько правильным или нет является их поведение.

«Они улыбаются, и не могут какое-то мнение свое выразить»

Они улыбаются, и не могут какое-то мнение свое выразить, то есть для них это какая-то игра,

– пояснил судья.

То, что парни работящие, искренние, но при этом не до конца понимающие, что хорошо, а что плохо, это и навело его на мысль, что их можно исправить, если правильно подойти к вопросу.

Вот и выбрал для этого подростковые книги, какие сам читал вместе со своим 12-м сыном.

Книги научат подсудимых уважать себя

Приговоренным к чтению литературы и году условно молодым людям придется ежемесячно отмечаться в пенитенциарной службе, где они заодно и будут сдавать тесты на знание литературных произведений, упомянутых в приговоре.

Я думаю, эти книги хорошо повлияют на этих парней. Чтобы они видели мир по-другому, чтобы они уважали себя прежде всего. Потому, что когда ты делаешь зло другому человеку, то ты сам себя не уважаешь, – отметил Александр Гарский.

Напомним, что ранее в Одессе двух молодых людей приговорили за воровство в году тюрьмы условно и чтению произведения Марка Твена, Джека Лондона и Тараса Шевченко.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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