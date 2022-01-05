Ивановский мост: когда начнется реконструкция и сколько будет стоить?

Напомним, что мост не ремонтировался с момента постройки — более 50 лет, а с марта 2021-го Ивановский путепровод признан аварийным и частично закрыт для движения. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который займется ремонтом давно «уставшего» сооружения. Вот только стоимость услуги заметно возросла.

Судя по условиям, обозначенным в тендере, подрядчик сначала должен полностью демонтировать нынешний путепровод. А затем — строить новый шестиполосный мост с двухуровневой развязкой на перекрестке с улицей Святослава Рихтера, продлить путепровод в сторону Овидиопольской дороги, а под ним организовать кольцевое движение. Проект «Одесская жизнь» публиковала ранее.

К слову, альтернативная идея одесских архитекторов — построить вместо моста тоннель под железной дорогой — не встретила одобрения в мэрии. Потому на месте нынешнего Ивановского путепровода будут строить традиционный мост, тем более что формально речь идет именно о реконструкции существующего путепровода, к которому добавят новую часть.

Реконструкцию Ивановского моста в тендере оценили в 1 миллиард 629 миллионов 123 тысячи гривен. Стоимость проекта несколько раз росла. Первоначально, весной 2021 года, речь шла о 500 миллионах гривен. Затем говорилось о 800-900 миллионах, а в конце 2021-го реконструкцию оценили в 1,3 миллиарда гривен. Тем не менее у города таких денег все равно нет. Чиновники рассчитывают получить их от государства. При этом из бюджета Одессы уже суммарно выделили на проектно-сметную документацию

11 миллионов гривен.

Ранее мы рассказывали о том, каким будет Ивановский путепровод в Одессе — за и против существующих вариантов реконструкции.