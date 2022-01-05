Новости Одессы и Одесской области

Ивановский мост: когда начнется реконструкция и сколько будет стоить?

Ивановский мост: когда начнется реконструкция и сколько будет стоить?

Накануне Нового года управление дорожного хозяйства Одесского горсовета в системе Prozorro объявило тендер на реконструкцию Ивановского путепровода.

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Напомним, что мост не ремонтировался с момента постройки — более 50 лет, а с марта 2021-го Ивановский путепровод признан аварийным и частично закрыт для движения. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который займется ремонтом давно «уставшего» сооружения. Вот только стоимость услуги заметно возросла.

Ивановский путепровод. Вариант мэрии Одессы

Ивановский путепровод. Вариант мэрии Одессы

Судя по условиям, обозначенным в тендере, подрядчик сначала должен полностью демонтировать нынешний путепровод. А затем — строить новый шестиполосный мост с двухуровневой развязкой на перекрестке с улицей Святослава Рихтера, продлить путепровод в сторону Овидиопольской дороги, а под ним организовать кольцевое движение. Проект «Одесская жизнь» публиковала ранее.

К слову, альтернативная идея одесских архитекторов — построить вместо моста тоннель под железной дорогой — не встретила одобрения в мэрии. Потому на месте нынешнего Ивановского путепровода будут строить традиционный мост, тем более что формально речь идет именно о реконструкции существующего путепровода, к которому добавят новую часть.

Реконструкцию Ивановского моста в тендере оценили в 1 миллиард 629 миллионов 123 тысячи гривен. Стоимость проекта несколько раз росла. Первоначально, весной 2021 года, речь шла о 500 миллионах гривен. Затем говорилось о 800-900 миллионах, а в конце 2021-го реконструкцию оценили в 1,3 миллиарда гривен. Тем не менее у города таких денег все равно нет. Чиновники рассчитывают получить их от государства. При этом из бюджета Одессы уже суммарно выделили на проектно-сметную документацию
11 миллионов гривен.

Ранее мы рассказывали о том, каким будет Ивановский путепровод в Одессе — за и против существующих вариантов реконструкции.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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