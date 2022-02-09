Новости Одессы и Одесской области

Одесский Ивановский мост начали «реконструировать» вандалы (фото)

Одесский Ивановский мост начали «реконструировать» вандалы (фото)

Жители окрестностей признанного аварийным одесского Ивановского моста, по всей видимости, не желая дожидаться его реконструкции, начали ее сами.

Безопасность? Не, не слышали

Рецепты

Накануне специалисты КП «Городские дороги» зафиксировали факт кражи 8-ми секций ограждения путепровода. Об этом сообщает в Facebook департамент городского хозяйства одесской мэрии.

Ивановский мост, вандал2ы

О случившемся поставили в известность Патрульную полицию Одесской области.

Ивановский мост, вандалы3

«Заметим, что ограда на мосту – гарантия безопасности граждан. Все виды заборов, независимо от их высоты и используемого материала, но устанавливаемые по краям моста, имеют одну цель – обезопасить человека от возможной опасности.

К сожалению, охотникам за металлом такое понятие как безопасность неизвестно»,

– сетуют коммунальщики.

Ивановский мост, вандалы4

Статья по теме: Ивановский мост: когда начнется реконструкция?

Денег на строительство Ивановского моста нет?

Между тем, как стало известно сегодня, 9 февраля, на сессии Одесского горсовета, ни в городском, ни в государственном бюджете нет денег на строительство Ивановского моста.

Так, средства на строительство нового путепровода до сих пор не предусмотрели. Смету планировали распределить по схеме 80% на 20%, где большую часть должны выделить из Киева. Но пока средств в Одессе не видели.

Депутаты уверены: на возведение моста может уйти не менее пяти лет.

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне Нового года управление дорожного хозяйства Одесского горсовета объявило тендер на реконструкцию Ивановского путепровода.

Еще новости по теме:

Фото с Facebook-страницы департамента городского хозяйства Одесского горсовета

Цей матеріал також доступний українською

Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Цей матеріал також доступний українською

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети
Наши партнеры
   
  • На пенсии
  • Всемирный клуб одесситов
  • Работа
  • Туризм
  • Depositphotos
    •    
  •    
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Медиакит

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

© 2009-2022, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить