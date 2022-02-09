Одесский Ивановский мост начали «реконструировать» вандалы (фото)

Жители окрестностей признанного аварийным одесского Ивановского моста, по всей видимости, не желая дожидаться его реконструкции, начали ее сами.

Безопасность? Не, не слышали

Накануне специалисты КП «Городские дороги» зафиксировали факт кражи 8-ми секций ограждения путепровода. Об этом сообщает в Facebook департамент городского хозяйства одесской мэрии.

О случившемся поставили в известность Патрульную полицию Одесской области.

«Заметим, что ограда на мосту – гарантия безопасности граждан. Все виды заборов, независимо от их высоты и используемого материала, но устанавливаемые по краям моста, имеют одну цель – обезопасить человека от возможной опасности. К сожалению, охотникам за металлом такое понятие как безопасность неизвестно»,

– сетуют коммунальщики.

Денег на строительство Ивановского моста нет?

Между тем, как стало известно сегодня, 9 февраля, на сессии Одесского горсовета, ни в городском, ни в государственном бюджете нет денег на строительство Ивановского моста.

Так, средства на строительство нового путепровода до сих пор не предусмотрели. Смету планировали распределить по схеме 80% на 20%, где большую часть должны выделить из Киева. Но пока средств в Одессе не видели.

Депутаты уверены: на возведение моста может уйти не менее пяти лет.

Как сообщала «Одесская жизнь», накануне Нового года управление дорожного хозяйства Одесского горсовета объявило тендер на реконструкцию Ивановского путепровода.

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Фото с Facebook-страницы департамента городского хозяйства Одесского горсовета

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