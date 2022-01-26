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Ивановский мост: когда начнется реконструкция?

Ивановский мост: когда начнется реконструкция?

Работы по реконструкции Ивановского моста начнутся не раньше осени. Дело в том, что сначала взамен городу нужен альтернативный проезд на время закрытия путепровода.

Рецепты

Еще весной 2021 года чиновники анонсировали строительство новой дороги «Овидиопольская дуга» — вместе с улицей Проселочной она соединит Овидиопольскую дорогу и Дальницкое шоссе и станет заменой Ивановскому мосту. Ее должны были построить в конце лета 2021-го, но к работам даже не приступили.

Как выяснилось на заседании транспортной комиссии в горсовете, проект уже готов. Однако оказалось, что такое название, как «Овидиопольская дуга», в городе уже есть — в районе «Двух столбов».

«Пришлось изменить название, доработать проект. Когда на сессии будет принято решение, мы сможем получить разрешение от архитектуры. Сессия запланирована на 9 февраля, после понадобится еще две недели на экспертизу», — рассказали на заседании комиссии.

Затем чиновники планируют объявить торги по поиску подрядчика, на что уйдет еще около двух с половиной месяцев. Приступить к строительству новой дороги смогут не раньше лета и потратят еще 2-3 месяца. Только после этого смогут начать реконструкцию Ивановского моста. Остается надеяться, что аварийный путепровод за это время не рухнет.

Новая дорога обойдется бюджету в 40 миллионов гривен. На ее проект потратили уже около миллиона.

А обновление самого Ивановского моста оценили в космические 1 миллиард 629 миллионов 123 тысячи гривен. Сейчас горсовет ищет подрядчиков.

Ранее мы рассказывали о том, каким будет Ивановский путепровод в Одессе.

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Татьяна Сярова ПРОФИЛЬ

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