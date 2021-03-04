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Мост устал: Ивановский путепровод в Одессе признали непригодным для использования

Мост устал: Ивановский путепровод в Одессе признали непригодным для использования

Эксперты признали Ивановский путепровод в Одессе непригодным к эксплуатации. Ресурс главных несущих элементов моста полностью исчерпан. 

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Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Одессы.

Теперь в мэрии рассмотрят вопрос о полном ограничении движения транспорта по двум крайним полосам путепровода. Их конструкции наиболее повреждены. Кроме того, на тротуарах моста могут ограничить движение транспорта и ликвидировать две автостоянки под мостом.

Об этом шла речь на совещании по вопросу технического состояния Ивановского путепровода, которое состоялось 3 марта.

В совещании участвовали мэр Одессы Геннадий Труханов, губернатор Одесской области Сергей Гриневецкий, директор регионального филиала «Одесская железная дорога» АТ «Укрзализныця» Сергей Никулин, а также профильные специалисты администраций.

Планируется, что мост значительно реконструируют.

«Фактически это будет строительство нового путепровода. Надо понимать, что для проведения полноценной реконструкции необходимо будет полностью перекрыть движение по путепроводу», – отметил Геннадий Труханов.

«Мы будем поднимать вопрос через правительственные институции с тем, чтобы предусмотреть в проекте государственного бюджета на следующий год средства на реконструкцию Ивановского путепровода», – сказал на совещании Сергей Гриневецкий.

Также в  мэрии разработают схему объезда Ивановского моста и обещают устроить железножорожный переезд с ул. Житомирской на ул. Строганова.

Ивановский путепровод – это одна из важнейших магистралей Одессы, которая обеспечивает проезд с улицы Мельницкой на Овидиопольскую дорогу над железнодорожными путями, т.е, по сути, является началом автотрассы в сторону Овидиополя, Белгород-Днестровского и других городов Одесской области.

Напомним, с 1 февраля проезд крупногабаритного транспорта по Ивановскому мосту запрещен. Однако некоторые водители пренебрегали запретом. В связи с чем нарушителей стали штрафовать полицейские.

Фото: мэрия Одессы 

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Редакция ПРОФИЛЬ

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