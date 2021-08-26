На Ивановском мосту появились габаритные ворота: фуры не пройдут

О том, что в Одессе ограничат въезд транспорта на Ивановский мост по высоте, заговорили еще в марте. Обещали установить специальные ограничители (габаритные ворота) к июню, но появились они в конце августа.

Высота ограничительного устройства 3,8 метра.

Напомним, что в марте 2021 года эксперты признали Ивановский путепровод в Одессе непригодным к эксплуатации. Ресурс главных несущих элементов моста полностью исчерпан.

Общественный транспорт начал курсировать в объезд моста. Запретили подниматься туда и пешеходам. По двум центральным полосам путепровода продолжает ездить транспорт, который весит меньше пяти тонн, но часто водители фур нарушают ограничения и безрассудно едут на мост.

Поэтому было принято решение установить перед въездом на путепровод габаритные ворота, которые бы не позволили крупному транспорту въехать на мост.

Ранее “Одесская Жизнь” сообщала, что Одесский городской совет намерен отказаться от ремонта аварийного Ивановского путепровода и построить на его месте новый мост.

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