Ключевые моменты:

С июля на украинских АЗС начнут продавать бензин Е10 с содержанием до 10% биоэтанола.

Цена топлива может вырасти примерно на 50–70 копеек за литр.

Для большинства автомобилей, выпущенных после 2000 года, новый бензин безопасен.

Бензин Е10 в Украине: что изменится с 1 июля

С 1 июля украинский рынок топлива переходит на новый стандарт бензина — Е10. Такое топливо содержит до 10% биоэтанола — компонента, который производят из возобновляемого сырья.

Во многих странах Европы такой стандарт давно стал обычной практикой. В Украине переход объясняют постепенным сближением правил топливного рынка с европейскими требованиями.

По словам экспертов, биоэтанол в составе выполняет роль октаноповышающей добавки и позволяет уменьшить использование более вредных химических компонентов. При этом характеристики топлива для водителей практически не изменятся.

Подорожает ли бензин Е10 и как это скажется на водителях

Один из главных вопросов — цена. По оценкам специалистов, бензин Е10 пока обходится немного дороже обычного топлива на этапе поставок, пишет Автотема.

Однако на стеле АЗС это отразится незначительно: ожидаемое подорожание составит около 50–70 копеек за литр. При нынешних ценах на бензин это изменение для большинства водителей будет малозаметным.

Ожидается, что после перестройки логистики и полного перехода рынка разница в цене может практически исчезнуть.

Опасен ли бензин Е10 для автомобиля

Для большинства машин — нет. Автомобили, выпущенные примерно после 2005–2008 годов, в большинстве случаев уже проектировались с учётом возможности использования топлива с содержанием этанола.

Двигатель сам по себе не испытывает проблем при работе на Е10 — современные моторы спокойно работают на таком составе без дополнительных настроек. Но нюансы всё же есть.

Главный риск связан не со сгоранием топлива, а с тем, как этанол взаимодействует с материалами топливной системы в старых автомобилях. Если машине больше 15–20 лет, некоторые резиновые шланги, прокладки и пластиковые элементы могут быть не рассчитаны на постоянный контакт со спиртом.

Это не означает, что поломка произойдёт после первой заправки. Но при длительной эксплуатации старые материалы могут терять эластичность, покрываться микротрещинами или постепенно разрушаться. В результате возможно появление подтеканий топлива под капотом.

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Почему владельцам старых авто стоит следить за баком

Есть ещё одна особенность биоэтанола — он способен впитывать влагу.

Если автомобиль используется ежедневно, это практически не создаёт проблем: топливо регулярно обновляется, а небольшое количество конденсата просто сгорает вместе с бензином.

Но если машина подолгу стоит без движения — например, зимой в гараже — смесь этанола и влаги может оседать в баке. Для автомобилей со стальными баками это повышает риск локальной коррозии. В современных машинах баки чаще пластиковые, поэтому проблема встречается реже.

Специалисты советуют не оставлять автомобиль на длительное хранение с полным баком Е10. Перед длительным простоем лучше выработать большую часть топлива или, если есть возможность, заправиться бензином без содержания этанола.

В целом, паниковать из-за перехода на новый стандарт не нужно. Лучшее решение — обычая профилактика. Раз в год стоит менять топливный фильтр, поскольку этанол может постепенно вымывать накопившиеся загрязнения из бака.

Также полезно периодически проверять состояние топливных шлангов, уплотнителей и соединений на наличие трещин или следов подтекания.