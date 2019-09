На Куяльнике пройдет этно-фестиваль «Чумацький шлях»: туда организуют бесплатный транспорт

В селе Корсунцы на берегу Куяльницкого лимана 14 сентября с 12:00 до 23:00 пройдёт первая часть фестиваля «Чумацький шлях». Программа – обширная, вход – бесплатный. Из Одессы на фестиваль предусмотрен бесплатный трансфер.

Как рассказали организаторы на странице мероприятия в Facebook, тема фестиваля – «Соль», и это не случайность. Ведь соль – важнейший продукт, и когда-то он был необычайно дорогой. Чумацький шлях – это путь, по которому наши предки ездили за солью, вел и к Куяльнику. До нашего времени там сохранились крепко вбитые в дно лимана дубовые колья – это следы карт, в которых оседала соль.

На мероприятии выступят такие исполнители, как Кристина Соловей, Одесский октет «Деньги Вперед» и Феликс Шиндер, проект «Бандура и битбокс», исполнители – Георгий Матвеев и Виктор Чернев, а также The best of sympfo rock от камерного оркестра Одесской областной филармонии.

Кроме того, гостей ждут соревнования, конкурсы, а также фотовыставка «Сложные соединения», лэнд-арт проект «Паутина» и инсталляция кристаллов «Соль воды».

График бесплатного трансфера на этно-фестиваль «Чумацький шлях»:

Маршрут улица Паустовского село Иличанка конечная остановка 242 маршрута — село Корсунцы (Соленый берег):

на фестиваль: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 15:00, 15:30, 16:00, 16: 30,17: 00, 17: 30 18:00, 18:30, 19:00

с фестиваля: 21:00, 21:30, 22:00, 22:20, 22:40, 23:00, 23:30

Маршрут Александровский проспект угол Жуковского — Корсунцы (Соленый берег):

на фестиваль: 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

с фестиваля: 20:30, 21:30, 22:30, 23:00.

Фото: caravanua.com