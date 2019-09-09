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Новости Одессы и Одесской области

Суд признал цену на газ незаконной: стоит ли одесситам ждать перерасчета?

Суд признал цену на газ незаконной: стоит ли одесситам ждать перерасчета?

В начале марта Окружной административный суд Киева признал противоправным и не действительным постановление Кабмина №315 от 27 апреля 2016 года. После этого во многих СМИ появилась информация, что решение суда даст абонентам право на перерасчет платежей за газ. Так ли это, корреспонденту «Одесской жизни» пояснили в компании «Одессагаз-Поставка».

Постановлением Кабмина №315 вступили в силу розничные цены на газ для бытовых потребителей на период с 1 мая 2016 по 31 марта 2017 года. При этом предельная розничная цена для всех категорий потребителей составляла 6,879 грн. за 1 куб. метр. Особые условия оставались только для религиозных организаций – 3,913 грн. за 1 куб. метр. Именно это постановление в начале марта Окружной административный суд Киева признал недействительным с момента его принятия. Однако судом не были прописаны цены, которые вступили в силу.

Эту ситуацию прокомментировал директор компании «Одессагаз- Поставка» Иван Малейчик: “При таком судебном решении непонятно, какими тогда должны быть розничные цены на природный газ для населения, на период с 1 мая 2016 года по 31 марта 2017 года. Нет действующего постановления правительства, которое определяет цену”.

По словам директора “Одессагаз-Поставка”, можно было бы предположить, что розничная цена газа определяется по формуле, которая действовала до принятия постановления №315.

“Однако для применения этой формулы на период с мая 2016 по март 2017 года нужно знать значение Цопт (формула, по которой определяют оптовые цены предприятия). А формула Цопт также должна определяться отдельным постановлением Кабмина”, – поясняет Иван Малейчик.

Таком образом, перерасчеты по розничной цене за природный газ невозможны, так как непонятно, какой она должна быть.

Фото: Pixabay

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Галина Полищук
Галина Полищук
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