В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие

На регулируемом перекрестке улиц Большая Арнаутская – Канатная произошло столкновение маршрутного автобуса и троллейбуса.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, в ДТП пострадали люди, их количество устанавливается.
Фото: Патрульная полиция
На регулируемом перекрестке улиц Большая Арнаутская – Канатная произошло столкновение маршрутного автобуса и троллейбуса.
Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, в ДТП пострадали люди, их количество устанавливается.
Фото: Патрульная полиция
Сегодня утром на улице Новосельского водитель автомобиля «Тойота» врезался в трамвай 28-го маршрута.ПОДРОБНЕЕ
13 пожарных автомобилей и 47 спасателей вчера вечером в течение двух с половиной часов вели ликвидацию пожара в 17-этажном доме на проспекте Шевченко.ПОДРОБНЕЕ
Пострадавшая в комеПОДРОБНЕЕ
В районе парка Космонавтов собрались пробкиПОДРОБНЕЕ
Подросток вышел из маршрутки прямо на мимо проезжающий трамвайПОДРОБНЕЕ
Выскажите ваше мнение. Это важно.