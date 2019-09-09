В центре Одессы столкнулись маршрутка и троллейбус: есть пострадавшие

На регулируемом перекрестке улиц Большая Арнаутская – Канатная произошло столкновение маршрутного автобуса и троллейбуса.

Как сообщает пресс-служба Патрульной полиции, в ДТП пострадали люди, их количество устанавливается.

Фото: Патрульная полиция