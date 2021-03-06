Мыс Большой Фонтан – скрытый уголок одесского побережья (фоторепортаж)

Ланжерон, Отрада, Аркадия – все эти прибрежные места чуть ли не каждый одессит знает, как свои пять пальцев. Однако не все слышали и уж тем более мало кто бывал на единственном в Одессе мысе Большой Фонтан. Туда мы и отправимся.

Мыс расположился прямо за 16-й станцией Большого Фонтана, возле пляжа известного как «Монастырский». Однако территория с этой стороны менее облагорожена, поэтому мы советуем пойти по иному маршруту – через улицу Дача Ковалевского. Двигаясь по ней, нужно повернуть в сторону моря возле санатория «Зеленая горка». Шагаем еще несколько десятков метров вглубь побережья – и вуаля, вы прибыли на место.

Там проезжают маршрутки №191, №127, а также до недавних пор ходил трамвай №18.

Добраться можно и на машине – внизу есть бесплатная парковка, но только свободное место не всегда найдется.

Любоваться красотой этого места начинаешь еще издалека – когда виднеются первые очертания склонов. Вроде уже всем привычные известняковые скалы, но мыс Фонтан больше напоминает полноценную гору, ну, или же часть знаменитого Гранд-Каньона в Аризоне.

Здесь сохранилась первозданная природа без стеклянных высоток и мелких ларьков. Да и вообще, вид на мыс в целом за сотню лет не сильно изменился. Разве что берег значительно расширили, а также появились пирсы и волнорезы.

Проходим чуть дальше и попадаем на сам пляж. А его условно можно поделить на три секции: сначала вас встречает песчаный уголок с огромным навесом от солнца, дальше идет участок с мелкой галькой, как в Крыму, а всю остальную часть занимают бетонные плиты, которые местные звучно окрестили «Пляж имени дяди Жоры».

На пляже имеется небольшая спасательная станция, рядом с которой много лет находился двухэтажный пирс. Его не так давно отремонтировали после обрушения в мае прошлого года.

Неподалеку имеется лестница, которая ведет на самый верх мыса. Правда, забраться по ней наверх довольно непросто, так как ступеньки очень старые и весьма экстремальные. Однако нашему корреспонденту удалось запечатлеть, какой там открывается вид.

На вершине склона за забором также виднеется маяк. Кстати, именно здесь, на плату мыса Большой Фонтан, в 1827 году был установлен и первый одесский маяк. Вот так он выглядел.

Еще один малоизвестный факт – в 1950-е годы на территории мыса находился фуникулер для доставки высокопоставленных гостей монастыря к морю и купальне. В частности, для патриарха Московского и Всея Руси Алексия I (Симанского), который часто приезжал в Одессу. Линия фуникулера проходила по вырубленной в обрыве щели под углом более 45 градусов. Сейчас от этого механизма не осталось никаких следов.

Если немного обойти мыс, то по протоптанным дорожкам тоже можно вскарабкаться наверх. Возле самого пика скалы виднеется пейзаж от Черноморки до Аркадии. Однако делать это лучше при сухой погоде, потому что здешние тропы после любых осадков превращаются в настоящее болото.

Это часть мыса пользуется огромной популярностью для проведения «шашлыков». Различные следы человека встречаются на каждом шагу: кострища, остатки построек и просто горы мусора. И это явно самый значимый недостаток этого места. Не спасают ситуацию даже специальные таблички и урны.

Мыс Большой Фонтан – это отличное место, для тех, кто хочет полюбоваться неимоверными склонами, и кому лень ехать в далекую Санжейку. Да и вообще, это один из немногих диких пляжей, которых не коснулась суета цивилизации. Здесь очень тихо и спокойно.

А кто захочет здесь отдохнуть на майские праздники, просто уберите за собой, дабы этот уголок окончательно не превратился в очередную свалку.

Фото автора, старые фото – ресурс Old Odessa.ua