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Мыс Большой Фонтан – скрытый уголок одесского побережья (фоторепортаж)

Мыс Большой Фонтан – скрытый уголок одесского побережья (фоторепортаж)

Ланжерон, Отрада, Аркадия – все эти прибрежные места чуть ли не каждый одессит знает, как свои пять пальцев. Однако не все слышали и уж тем более мало кто бывал на единственном в Одессе мысе Большой Фонтан. Туда мы и отправимся.

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Мыс расположился прямо за 16-й станцией Большого Фонтана, возле пляжа известного как «Монастырский». Однако территория с этой стороны менее облагорожена, поэтому мы советуем пойти по иному маршруту – через улицу Дача Ковалевского. Двигаясь по ней, нужно повернуть в сторону моря возле санатория «Зеленая горка». Шагаем еще несколько десятков метров вглубь побережья – и вуаля, вы прибыли на место.

мыс Большой Фонтан, карта

Как добраться

Там проезжают маршрутки №191, №127, а также до недавних пор ходил трамвай №18.

Добраться можно и на машине – внизу есть бесплатная парковка, но только свободное место не всегда найдется.

мыс Большой Фонтан, парковка

Любоваться красотой этого места начинаешь еще издалека – когда виднеются первые очертания склонов. Вроде уже всем привычные известняковые скалы, но мыс Фонтан больше напоминает полноценную гору, ну, или же часть знаменитого Гранд-Каньона в Аризоне.

мыс Большой Фонтан, склон

мыс Большой Фонтан, дерево

мыс Большой Фонтан, столб

 

Здесь сохранилась первозданная природа без стеклянных высоток и мелких ларьков. Да и вообще, вид на мыс в целом за сотню лет не сильно изменился. Разве что берег значительно расширили, а также появились пирсы и волнорезы.

мыс Большой Фонтан, старое фото

А вот так выглядело это место на старых фото

Проходим чуть дальше и попадаем на сам пляж. А его условно можно поделить на три секции: сначала вас встречает песчаный уголок с огромным навесом от солнца, дальше идет участок с мелкой галькой, как в Крыму, а всю остальную часть занимают бетонные плиты, которые местные звучно окрестили «Пляж имени дяди Жоры».

мыс Большой Фонтан, навес на пляже

мыс Большой Фонтан, пляж дяди Жоры

мыс Большой Фонтан, склон3

На пляже имеется небольшая спасательная станция, рядом с которой много лет находился двухэтажный пирс. Его не так давно отремонтировали после обрушения в мае прошлого года.

мыс Большой Фонтан, взле спасательной станции

мыс Большой Фонтан, спасательная станция

Спасательная станция

мыс Большой Фонтан, пирс

Пирс

Неподалеку имеется лестница, которая ведет на самый верх мыса. Правда, забраться по ней наверх довольно непросто, так как ступеньки очень старые и весьма экстремальные. Однако нашему корреспонденту удалось запечатлеть, какой там открывается вид.

мыс Большой Фонтан, лестница

мыс Большой Фонтан, вид сверху

мыс Большой Фонтан, море5

На вершине склона за забором также виднеется маяк. Кстати, именно здесь, на плату мыса Большой Фонтан, в 1827 году был установлен и первый одесский маяк. Вот так он выглядел.

мыс Большой Фонтан, старый маяк

Старый маяк

мыс Большой Фонтан, маяк сегодня

А так он выглядит сейчас

мыс Большой Фонтан, склон и маяк

Еще один малоизвестный факт – в 1950-е годы на территории мыса находился фуникулер для доставки высокопоставленных гостей монастыря к морю и купальне. В частности, для патриарха Московского и Всея Руси Алексия I (Симанского), который часто приезжал в Одессу. Линия фуникулера проходила по вырубленной в обрыве щели под углом более 45 градусов. Сейчас от этого механизма не осталось никаких следов.

мыс Большой Фонтан, фуникулер

Так когда-то выглядел здешний фуникулер

Если немного обойти мыс, то по протоптанным дорожкам тоже можно вскарабкаться наверх. Возле самого пика скалы виднеется пейзаж от Черноморки до Аркадии. Однако делать это лучше при сухой погоде, потому что здешние тропы после любых осадков превращаются в настоящее болото.

мыс Большой Фонтан, лужи

мыс Большой Фонтан, грязь

Это часть мыса пользуется огромной популярностью для проведения «шашлыков». Различные следы человека встречаются на каждом шагу: кострища, остатки построек и просто горы мусора. И это явно самый значимый недостаток этого места. Не спасают ситуацию даже специальные таблички и урны.

мыс Большой Фонтан, объявление

мыс Большой Фонтан, урна

мыс Большой Фонтан, мусор

мыс Большой Фонтан, мусор2

мыс Большой Фонтан, мусор2

Мыс Большой Фонтан – это отличное место, для тех, кто хочет полюбоваться неимоверными склонами, и кому лень ехать в далекую Санжейку. Да и вообще, это один из немногих диких пляжей, которых не коснулась суета цивилизации. Здесь очень тихо и спокойно.

мыс Большой Фонтан, лодка
мыс Большой Фонтан, море, пирс
мыс Большой Фонтан, пляж
мыс Большой Фонтан, склоны
мыс Большой Фонтан, собака
мыс Большой Фонтан, склон2
мыс Большой Фонтан, плиты
мыс Большой Фонтан, склон4
мыс Большой Фонтан, пляж2
мыс Большой Фонтан, вышки
мыс Большой Фонтан, вышки2
мыс Большой Фонтан, машины
мыс Большой Фонтан, море
мыс Большой Фонтан, ступеньки
мыс Большой Фонтан, дырка
мыс Большой Фонтан, склон5
мыс Большой Фонтан, столб
мыс Большой Фонтан, склон6
мыс Большой Фонтан, столб2
мыс Большой Фонтан, склон7
мыс Большой Фонтан, плиты3
мыс Большой Фонтан, море3

А кто захочет здесь отдохнуть на майские праздники, просто уберите за собой, дабы этот уголок окончательно не превратился в очередную свалку.

мыс Большой Фонтан, призыв не мусорить

Фото автора, старые фото – ресурс Old Odessa.ua

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Иван Мягченков
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