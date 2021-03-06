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Одесские фотографы приглашают увидеть 50 оттенков Грузии (фото)

Одесские фотографы приглашают увидеть 50 оттенков Грузии (фото)

Выставка трех одесских фотографов открылась в грузинском культурно-образовательном центре «Иверия» при поддержке консульства Грузии в Одессе.

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Александр Синельников, Олег Куцкий и Олег Недвига собрали лучшие свои кадры из двух поездок по Грузии в 2018 и 2019 годах, организованных Ассоциацией фотографов Грузии, в которых приняли участие фотографы из Ровно, Киева и Одессы. Так и родилось название выставки – 50 оттенков Грузии – 53 фото, хотя, как признается Александр Синельников, только у него их было более тысячи.

В этих поездках одесситы побывали не только в известных туристических центрах страны, но и в маленьких селах, горных аулах, никому неизвестных поселках. Именно такую, нетуристическую Грузию и хотели увидеть фотохудожники. Они много общались с людьми – и это отобразилось в серии портретов. Они пробовали множество национальных блюд и пили прекрасные грузинские вина, ходили на базары и заглядывали в маленькие лавки, увешанные травами и пахнущие специями – и эти ароматы можно даже почувствовать, если подойти к работам и закрыть глаза. Они практически все время проводили в горах – и эти хребты и вершины, чистые горные реки и музыка ветра обволакивают каждого, кто увидит снимки.

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Грузия – солнечная, искренняя, щедрая, манящая и дарящая любовь. Именно такой она запоминается всем, кто приходит в эту страну с миром и добром. Такой можете увидеть ее вы на выставке, которая продлится весь март.

Где: культурно-образовательный центр «Иверия» – 10 станция Большого Фонтана.

Вход свободный.

Ранее «Одесская жизнь» писала о том, что в мае Одессу и Батуми соединит прямой авиарейс.

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Юлия Сущенко
Юлия Сущенко ПРОФИЛЬ

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