В Одессе готовят дополнительные места для лечения COVID-19

Как сообщает пресс-служба городского совета, в настоящее время идет ремонт в отдельно стоящем корпусе городской больницы №5 на Лидерсовском бульваре (бывшем неонатологическом отделении) для создания отделения на 90 коек для госпитализации пациентов с COVID-19.

Ремонтные работы проводятся за средства городского бюджета по заказу управления капитального строительства Одесского горсовета.

На сегодня здесь уже заменены на энергосберегающие все окна, проведен монтаж внутренних перегородок и фальшстен, а также заменены внутренние сети водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения.

После окончания отделочных работ в палатах будет смонтирована система обеспечения коек кислородом.

В настоящее время в городских медучреждениях Одессы развернуто 939 коек по COVID-19, с учетом коек для госпитализации детей в детской городской клинической больнице №3, а также беременных и рожениц в роддоме №2.

В соответствии с распоряжением Минздрава, под лечение пациентов с COVID-19 перепрофилировано свыше 30% общего коечного фонда городских стационаров Одессы.

По данным областного лабораторного центра, по состоянию на утро 6 марта, коронавирус выявили у 174 одесситов. На лечении в городской клинической инфекционной больнице находятся 262 пациента с COVID-19, из них 78 человек пребывают в состоянии средней тяжести. В тяжелом состоянии находятся 184 пациента, из них три человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За минувшие сутки в инфекционную больницу поступили 25 человек с подозрением на COVID-19.

Напомним, по состоянию на утро 6 марта, в Одесской области выявили 375 новых случаев коронавируса.

Фото: пресс-служба Одесского горсовета