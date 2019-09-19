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Новости Одессы и Одесской области

Музыкальное шоу TARANTINOMANIA в Одессе

Музыкальное шоу TARANTINOMANIA в Одессе

Музыкальное шоу TARANTINOMANIA основано на самых популярных саундтреках к фильмам культового американского кинорежиссера, продюсера и сценариста Квентина Тарантино.

Зрителям будут представлены саундтреки к фильмам “Бешеные псы”, “Криминальное чтиво”, “Джанго освобожденный”, “Убить Билла” и, конечно же, к самому ожидаемому фильму этого года, будоражащему своим звездным составом весь кинематографический мир еще до выхода на экраны – «Однажды в Голливуде».

Впервые знаменитые хиты прозвучат в исполнении легендарного коллектива – Национального Академического Оркестра Народных Инструментов (НАОНІ), известного не только в Украине, а и далеко за пределами нашей страны. Только представьте себе глубину и красоту звучания шедевральной Misirlou, проникновенной Girl You’ll Be a Woman Soon, заводной You Never Can Tell на более чем 40 уникальных народных инструментах! Такое шоу прокачает и самого Квентина!

За свою 50-летнюю историю НАОНИ дали свыше пяти тысяч концертов по всему миру, и только за последние три года открывали международный музыкальный конкурс “Евровидение 2017”, открывали финальный матч Лиги Чемпионов УЕФА 2018, а также стали шестикратными победителями международного музыкального шоу “Битва Оркестров”. Художественный руководитель и главный дирижер НАОНИ – Народный Артист Украины, настоящий рок-н-рольщик в душе – Виктор Гуцал.

НАОНИ умеют удивлять – этим знаменитый украинский оркестр созвучен стилю и духу самого Тарантино. Для яркого концертного шоу необходима сильная энергетика и драйв. НАОНИ известны своим умением зажигать публику, и каждый зритель Тарантиномании почувствует это на себе!

Солисты программы – Вера Кекелия (суперфиналистка вокального шоу «Голос країни-7» в составе команды Сергея Бабкина, участница юмористического проекта «Женский квартал» студии «Квартал 95», вокалистка телепроекта «Танцы со звездами») и Роман Дуда (финалист шоу «Голос країни-7», вокалист проекта «Танцы со звездами»).

Музыкальное шоу будет дополнено боевыми трюками в постановке мастера боевых искусств из Японии – Тецуро Шимагучи, постановщика боевых сцен фильмов «Убить Билла 1,2».

На концертах вас ждёт абсолютное погружение в уникальную атмосферу киномира, созданного Квентином Тарантино! Любимые моменты из фильмов на большом экране, сумасшедшие диалоги, написанные Квентином и так генаильно сыгранные самыми популярными актёрами Голливуда! Вы услышите лучшие хиты, ставшие саундтреками к киношедервам Тарантино в невероятном исполненнии НАОНИ и звёздных солистов!

TARANTINOMANIA – это шоу, которое покажет почему именно Тарантино является одним из главных режиссёров современности!

  • Дата – 12 октября (суббота), начало в 19:00
  • Место проведения – Одесская филармония (ул. Бунина, 15)
  • Стоимость билетов – 250-700 грн

Приобрести билеты https://concert.ua/uk/event/tarantinomanija-odessa

Подробности на сайте www.tarantinomania.com

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Пресс-релиз
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